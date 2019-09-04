Karaman'da gençlerin ev eğlencesi ölümle bitti! 7 kattan düşerek öldü...

"Elinden tuttum ama kurtaramadım"

Alkolün de etkisiyle korkup kaçtıklarını ifade eden H.S., "3 kız, 3 erkek arkadaş evde alkol alıp eğleniyorduk. Berat'a ayran falan içirdim. Daha sonra Berat dışarıya çıktı. Niçin çıktığını da bilmiyorum. Ben de arkasından gittim. Berat'ı merdivenin demir korkuluklarından tek eliyle tutunmuş halde gördüm. Sonra dengesini kaybedip düştü, elinden tuttum ama kurtaramadım. Berat'ın öldüğünü gören diğer arkadaşlar korkup kaçtı. O arkadaşların şu an tam kim olduklarını hatırlamıyorum" dedi.