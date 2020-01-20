Kanal D'nin yeni projesi Hekimoğlu dizisine ünlü isim konuk oluyor!

Hekimoğlu iki doktorun konuşmasına kulak misafiri olarak aynı doğumhanede yakın zamanlarda doğmuş iki bebeğin hastalandığını duyar. Bebeklerin ikisi de kusma ve ateş şikâyetleriyle müşahede altına alınmıştır. Bunu öğrenen Hekimoğlu Orhan ve İpek’i hastanede bir salgın olabileceğini konusunda uyarır.