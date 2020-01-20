Kanal D'nin yeni projesi Hekimoğlu dizisine ünlü isim konuk oluyor!
Kanal D'nin yeni dizisi Hekimoğlu'nun 4. bölümünün yeni fragmanı yayımlandı. Diziye bu bölümden itibaren Filiz Ahmet konuk oluyor.
Kanal D'de izleyicilerle buluşan ünlü House M.D. dizisinin uyarlaması olan Hekimoğlu dizisinin 4. bölüm fragmanı yayımlandı. Timuçin Esen, Okan Yalabık ve Ebru Saban'ın başrollerini paylaştığı diziye Filiz Ahmet konuk olacak.
Elveda Rumeli, Muhteşem Yüzyıl ve Hayat Şarkısı gibi dizilerde de rol alan ünlü oyuncu 4. bölümden itibaren izleyicilerle buluşacak. Hekimoğlu ilk etapta şizofreni hastası olduğundan şüphelendikleri hastaya odaklanıyor.
Beynindeki tümör hastayı oldukça zorlamaktadır. Riskli bir operasyon olacağı için herkes tetiktedir. Bu operasyonun Dr. İpek'ten gizli gerçekleşmesi gerekmektedir. Hekimoğlu sorumluluğu üstlenerek bu operasyona karar verir.
Hekimoğlu iki doktorun konuşmasına kulak misafiri olarak aynı doğumhanede yakın zamanlarda doğmuş iki bebeğin hastalandığını duyar. Bebeklerin ikisi de kusma ve ateş şikâyetleriyle müşahede altına alınmıştır. Bunu öğrenen Hekimoğlu Orhan ve İpek’i hastanede bir salgın olabileceğini konusunda uyarır.