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'Kadın' dizisinin Şirin'i Seray Kaya'dan olay pozlar!

Ünlü oyuncu Seray Kaya, Kadın dizisinde canlandırdığı Şirin karakteri ile beğenileri toplamıştı. Sezon finalinin ardından tatile çıkan oyuncu paylaşımlarıyla Instagram'ı salladı.

Ünlü oyuncu Seray Kaya, Kadın dizisinde canlandırdığı Şirin karakteri ile beğenileri toplamıştı. Sezon finalinin ardından tatile çıkan oyuncu paylaşımlarıyla Instagram'ı salladı.

Fox TV'de ekrana gelen 'Kadın' dizisinde 'Şirin' karakterine hayat veren Seray Kaya yaz tatilinde sezonun yorgunluğunu atıyor. Bol bol paylaşım yapan güzel oyuncunun tatil pozları büyük beğeni topluyor. Instagram'da 511 bin takipçisi bulunan Seray Kaya'nın fotoğraflarına yorum yağıyor. Takipçileri Kaya’nın tatil yaptığı yeri çok beğendiklerini belirttirken ve şanslı olduğuna vurgu yapıyor.

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