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Hükümet memurlara zam teklifini açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “2020 yılının ilk altı aylık döneminde yüzde 3.5, ikinci altı aylık döneminde yüzde 3, 2021 yılının birinci altı aylık döneminde yüzde 3, ikinci altı aylık döneminde de yüzde 2,5 oransal artış yapılmasını teklif ediyoruz” dedi.

Kamu İşveren Heyeti, kamu görevlileri ve emeklilerinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında hükümetin memura vereceği zam teklifini açıkladı. 

Kamu İşveren Heyeti adına açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Kamu çalışanlarımızın maaşlarında 2020 yılının ilk altı aylık döneminde yüzde 3.5, ikinci altı aylık döneminde yüzde 3, 2021 yılının birinci altı aylık döneminde yüzde 3, ikinci altı aylık döneminde de yüzde 2,5 oransal artış yapılmasını, her altı aylık dönem sonunda gerçekleşen enflasyon oranının o altı aylık dönmemde yapılan artış oranlarını aşması halinde aradaki farkın bir sonraki altı aylık dönemin başlangıcından itibaren kamu çalışanlarının aylık ücretlerine yansıtılmasını teklif ediyoruz” dedi. 

''Bu teklifi kabul etmek mümkün değil''
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un açıklamasından sonra söz alan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Bu teklif makul bir teklif değil. Biz makul teklif istedik siz malul teklif sundunuz. Bu teklifi kabul etmek mümkün değil. Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı olarak dışarıda değerlendirme yapmayı uygun görüyorum ve heyeti dışarıya alıyorum” şeklinde konuştu. 

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