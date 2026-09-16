JASAT, yangın süsü verilen cinayeti X-Ray görüntüleriyle aydınlattı

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Elazığ'da evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettiği sanılan Ağa ve Nimet Üykü çiftinin öldürüldüğünün belirlenmesinin ardından, çalınan ziynet eşyalarını havalimanındaki X-Ray görüntülerinden tespit etti ve şüpheli H.Ç'yi yakaladı.

Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı ve Karakoçan Cumhuriyet Savcılığı koordinasyonunda, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince çalışma yürütüldü.

Karakoçan ilçesinde 8 Eylül'de evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettiği değerlendirilen Ağa ve Nimet Üykü çiftine yapılan otopside, çiftin göğüs bölgelerinden birer ateşli silah mermisiyle vurularak öldürüldüğü, ardından olaya yangın süsü verildiği tespit edildi.

X-RAY GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLDİ

Nimet Üykü'ye ait 2 bilezik, 1 kolye ve 2 küpenin de çalındığı belirlendi. JASAT ekiplerinin takibi sonucu, olaya yangın süsü verip gasbettiği altınlarla İstanbul'a kaçan ve bunları kuyumcuda satmaya çalışan H.Ç, havalimanındaki X-Ray görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.

H.Ç, "kasten öldürme" ve "yağma" suçlarından tutuklandı.

209 KASTEN ÖLDÜRME OLAYININ TAMAMI ÇÖZÜLDÜ

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı JASAT ekiplerince 2026'da 12 bin 280 nitelikli olayın 11 bin 808'i aydınlatıldı. Bu yıl JASAT'ın ele aldığı, 209 kasten öldürme olayının tamamı çözüldü.

Ayrıca, kasten öldürme olaylarında firari olarak aranan 24 şüpheli hakkında kırmızı bülten kararı çıkarılması sağlandı.

JANDARMAMIZIN DİKKATİ, CİNAYETİN ÜZERİNDEKİ PERDEYİ KALDIRDI!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de şüphelinin yakalanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"Jandarmanın dikkati, cinayetin üzerindeki perdeyi kaldırdı" ifadesini kullanan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Yangın süsü verilerek gizlenmeye çalışılan cinayet, JASAT'ımızın dikkati, tecrübesi ve titiz takibiyle kısa sürede aydınlatıldı. Şüpheli yakalanarak adalete teslim edildi. Suçun üzerini hangi yöntemle örtmeye çalışırlarsa çalışsınlar, güvenlik güçlerimizin dikkatinden, devletimizin adaletinden kaçamayacaklar. Cinayetin izini kararlılıkla süren, en küçük ayrıntıyı dahi gözden kaçırmayarak olayı aydınlatan kahraman jandarmamızı ve JASAT'ımızı yürekten tebrik ediyor, emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum."