İzzet Yıldızhan'ın tepki çeken 30 yaş büyük sevgili sözleri! 'Bana evet kızıma asla'

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz arasında 18 yaş fark olmasını yorumlayan İzzet Yıldızhan, ''Ben 20 yaşında birini sevebilirim… Yaş sınırı koymuyorum.. O da beni sevebilir'' açıklamasını yaptı. Ardından ise kendi kızları için asla böyle bir şeye müsade etmeyeceğini açıkladı.