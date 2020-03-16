İzzet Yıldızhan'ın tepki çeken 30 yaş büyük sevgili sözleri! 'Bana evet kızıma asla'
Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa adlı magazin programına katılan İzzet Yıldızhan, kendisinden küçük sevgilisinin olabileceğini fakat kızının asla kendisinden yaşça büyük sevgilisi olamayacağını söyleyince eleştirilerin hedefi haline geldi.
56 yaşındaki 9 çocuk babası İzzet Yıldızhan, Kanal D'de yayımlanan Müge ve Gülşen'in sunduğu 2. Sayfa adlı magazin programına katıldı. Yıldızhan, Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz haberleri yayımlanırken ise yaptığı yorumlarla herkesin tepkisini çekti.
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz arasında 18 yaş fark olmasını yorumlayan İzzet Yıldızhan, ''Ben 20 yaşında birini sevebilirim… Yaş sınırı koymuyorum.. O da beni sevebilir'' açıklamasını yaptı. Ardından ise kendi kızları için asla böyle bir şeye müsade etmeyeceğini açıkladı.
Yıldızhan, ''Kızımı 20 yaş büyük birine vermem'' diyerek canlı yayında herkesi çok şaşırtan bir açıklamaya imza attı. 2. Sayfa sunucuları, Müge ve Gülşen'in söylediklerine itiraz etmeleri üzerine ise İzzet Yıldızhan, kendilerinin sanal dünyada yaşadıklarını söyleyerek ''Bizler sanal dünyadayız'' deyip kendisini savundu.
Peki, İzzet Yıldızhan kimdir?
İzzet Yıldızhan, 1 Nisan 1963 tarihinde Diyarbakır-Çermik ilçesine bağlı bir Zaza köyü olan Sinek’te doğmuştur. Annesinin ismi Suriye Zelal, babasının ismi Mustafa’dır. 15 çocuklu ailenin en küçükleridir. Babasını bir yaşındayken kaybetti. İlkokulu ikinci sınıftayken bırakmak zorunda kaldı. Sonradan ilk ve ortaokulu dışarıdan bitirdi. Yedi yaşında berber çıraklığı yapmaya başladı. Kan davası yüzünden ayrıldıkları Çermik’ten 10 yaşında 5 abisiyle gittiği Adana‘da pamuk işçiliği yaptı.