İzlandalı teknik direktörden "soykırım" tepkisi! İsrail çıldırdı ağzını bozdu

İrlanda ile İsrail, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 27 Eylül ve 4 Ekim'de tarafsız sahada karşılaşacak.

Teknik direktör Hallgrimsson, takımının UEFA Uluslar Ligi kadrosunu duyurduğu sırada yaptığı açıklamada, İsrail ile karşılaşacak olmaktan rahatsızlık duyduklarını belirtti.

"SOYKIRIMA KARŞI OYNUYORUZ"

Hallgrimsson "Biz soykırımla oynamıyoruz, soykırıma karşı oynuyoruz. İsrail'e karşı oynuyoruz, İsrail'le oynamıyoruz." ifadesini kullandı.

İSRAİL CEPHESİNDEN SERT AÇIKLAMA

İsrail tarafının Hallgrimsson hakkında UEFA'ya şikâyette bulunmayı değerlendirdiğine dair haberler gündeme geldikten sonra federasyon, X hesabından şu açıklamayı paylaştı:

"Dünyaya ve insanlığa sayısız alanda katkıda bulunduk, bu süreçte etkileyici sayıda Nobel Ödülü kazandık.

Ne yazık ki İrlanda Cumhuriyeti Millî Takımı Teknik Direktörünün sergilediği aptallık, cehalet ve ikiyüzlülüğün çaresini henüz bulamadık.

Biz cehaletle, ikiyüzlülükle ve aptallıkla birlikte oynamıyoruz; bunların vücut bulmuş hâli olan teknik direktöre karşı oynuyoruz."