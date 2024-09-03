İşte Türkiye’nin Gururu Kadınlar

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarihinde ilk defa Kara, Hava ve Deniz Harp Okullarının birincileri kadın öğrenciler oldu.

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu mezuniyet töreni 30 Ağustos’ta, Deniz ve Hava Harp Okulu mezuniyet törenleriyse 1 Eylül’de yapıldı.

Kara Harp Okulu’nun birincisi 24 yaşındaki Teğmen Ebru Eroğlu oldu.

Deniz Harp Okulu’nu 22 yaşındaki Şeyda Yıldırım,

Hava Harp Okulu’nuysa 23 yaşındaki İkra Kuyumcu birinci olarak tamamladı.

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, üç kadın teğmenin birinciliğinin tesadüf olmadığını ifade etti.

“Bu herhangi bir tesadüf değil, kızlarımızın gerçekten Harp Okullarımıza olan ilgi ve alakası, bunun neticesinde çalışmaları ve verdikleri mücadele, bu mücadeleyle de hamdolsun kara, hava, deniz, buralardaki alınan netice.



Bu tabi bizim için ayrı bir şeref nişanesi. Demek ki kızlarımız başarır. Başarılı olmanın ötesinde özellikle de asker olarak başarır” dedi.

O genç Teğmenler sadece birincilikleriyle değil,



Türkiye’nin geleceğine olan inançları,



Azim ve kararlı duruşlarıyla da örnek oldular.



Her biri kendi hikayelerini yazıp, bu ülkenin vefalı evlatlarına miras bırakacaklar.

Bu gurur abideleri kadın teğmenler için

“Tipe bak! Gözleri resmen felfecir okuyor” … dedi Yeni Akit’in haber müdürü Zekeriya Say.

Normalde çok takmam ‘erkek hazımsızlığı’ der geçerim. Ciddiyede almam ağzı olan konuşuyor işte… Ama bu defa öyle değil kanıma dokundu rahatsız etti. Çünkü bu ifade sadece o genç Teğmenlere değil.



Türkiye’nin geleceğine,



Kadınların başarılarına,



Kadınların emeklerine, çabalarına,

Kadınların aydınlığı temsil eden medeni yüzüne karşı yapılmış bir saygısızlıktır.



Türkiye’nin yükselişi; Ebru, Şeyda ve İkra’nın yanında gururla durmaktan, o genç teğmenlerin başarılarını kutlamaktan, onlara karşı yapılan bu çirkin yakışıksız ve de gereksiz ifadelere karşı çıkmaktan geçiyor.



Helal olsun size…



Sizlerle gurur duyuyoruz!

Taşra Sosyolojisinden Ne Zaman Kurtulacağız?

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşentepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor.

13 gündür Narin’den haber alınamıyor.

21 Ağustos günü Kur'an kursuna giden çıkışta evlerine dönmeyen Narin Güran'ı kendi imkanlarıyla arayan ailesi sonuca ulaşamadı. Aynı gün saat 20:00'de Jandarma Karakoluna giden baba Arif Güran kızının kayıp olduğu ihbarında bulundu.

Narin’in 18 yaşındaki ağabey ’inin kolundaki ısırık izleri dikkat çekti, engelli abi nerede?

Narin’in babası ile amcası arasında husumet var,

Amca S.G’yi bugüne kadar kim korudu?

Amcanın arabasındaki kan örnekleriyle, Narin’in anne babasından alınan kan örnekleri eşleşti.

Eşleşen bulgular; kusmuk, idrar ve kan.

Narin’e ne oldu?

Narin nerede?

Tavşantepe Mahalle muhtarı ve aynı zamanda amcası S.G şüpheli olarak göz altına alındı.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheli amca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diyarbakır ceza evine gönderildi.

Narin’i bulmak için dağ taş aranıyor. Ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Komandolar sahada.

Helikopter, iz takip köpekleri, kamera görüntüleri, araçlar ve insanlar her şey ve herkes sorgulanıyor. Narin’den gelecek bir haber için.

Küçücük bir kız çocuğu ne yapar 13 gün boyunca,

30 haneli bir köyde küçücük bir kız nasıl bulunamaz? Bu köy halkı kimi ya da kimleri koruyor? Neden konuşmuyorlar?

Bu taşra sosyolojinden nasıl kurtulacağız?

Münevverler,

Leylalar,

Eylüller hayattan koparıldı.



Narinde hayattan koparılmadan, İtalya’dan gelen ekipler soruşturmayı dikkatle ve titizlikle yürütmeli iğne deliği bile gözden geçirilmelidir.

Narin’e Ne Oldu?

Narin Nerede?