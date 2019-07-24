İstanbul'un kayıp tren yolu Haliç-Karadeniz Sahra Hattı bulundu
Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı yıllarında önemli görevler üstlenen “Haliç-Karadeniz Sahra Hattı” uzun yıllar sonra ortaya çıkarıldı.
İstanbul’un köklü geçmişe sahip ilçelerinden Kağıthane’de, bir zamanlar önemli görevler üstlenen bir demir yolu bulunuyordu; Haliç-Karadeniz Sahra Hattı…Varlığı unutulan bu demir yolu, Kağıthane’nin geçmişi üzerine yapılan araştırmalar sırasında ortaya çıktı. Yapılan araştırmalarda hattan geriye kalan ray parçaları ve birkaç kilometre taşı bulundu.
Kağıthane Belediyesi, orijinali 60 kilometreyi aşan bu hattın küçük bir kısmını Kağıthane sınırları içinde yeniden canlandırmak için çalışıyor. Yapımı devam eden Kağıthane dekovil hattının, 2800 metre uzunluğunda olması planlanıyor. Gayrettepe- Mecidiyeköy metro hattına entegre olarak hizmet verecek hat, 4 duraktan oluşacak.
Çok az kişinin haberdar olduğu Haliç-Karadeniz Sahra Hattı’nın hikayesi, “Kayıp Bir Demiryolunun İzinde” ismiyle kitaplaştırıldı. Kitabın yazarlarından Kağıthane Basın ve Tarih Danışmanı Hüseyin Irmak, tarihi demir yolunun hikayesini TRT Haber’e anlattı.
Kağıthane’deki kayıp demir yolunun hikayesi nereden başlıyor?
1914-1915 yıllarında, Birinci Dünya Savaşı koşullarında, ülke İngiltere’yle savaş halinde olduğu için, Silahtar Elektrik Fabrikası’na gelen kömürlerin ithali durdurulmuş. Zonguldak’tan gelen kömür teknelerini, Rus denizaltıları batırmaya başlamış. Bu nedenle Silahtar Elektrik Fabrikası, şehre elektrik veremez hale gelmiş. Ağaçlı Havzası’ndaki orman içinden -Ayazağa ve Kağıthane üzerinden-Silahtar Elektrik Fabrikası’na kömür taşımak için böylece tren hattı kuruluyor. Bu hattın ilk kolu 7 ay, ikincisi ise 8 ay içinde kuruluyor. Toplamda 15 ay içinde bir kolu Çiftalan Havzası’na diğer kolu Ağaçlı Havzası’na gidecek şekilde Karadeniz’i Haliç’e bağlayan bir hat oluyor. Böylece Birinci Dünya Savaşı koşullarında şehrin elektriksiz kalmasını önlüyor.