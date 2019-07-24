İstanbul'un kayıp tren yolu Haliç-Karadeniz Sahra Hattı bulundu

Kağıthane’deki kayıp demir yolunun hikayesi nereden başlıyor?

1914-1915 yıllarında, Birinci Dünya Savaşı koşullarında, ülke İngiltere’yle savaş halinde olduğu için, Silahtar Elektrik Fabrikası’na gelen kömürlerin ithali durdurulmuş. Zonguldak’tan gelen kömür teknelerini, Rus denizaltıları batırmaya başlamış. Bu nedenle Silahtar Elektrik Fabrikası, şehre elektrik veremez hale gelmiş. Ağaçlı Havzası’ndaki orman içinden -Ayazağa ve Kağıthane üzerinden-Silahtar Elektrik Fabrikası’na kömür taşımak için böylece tren hattı kuruluyor. Bu hattın ilk kolu 7 ay, ikincisi ise 8 ay içinde kuruluyor. Toplamda 15 ay içinde bir kolu Çiftalan Havzası’na diğer kolu Ağaçlı Havzası’na gidecek şekilde Karadeniz’i Haliç’e bağlayan bir hat oluyor. Böylece Birinci Dünya Savaşı koşullarında şehrin elektriksiz kalmasını önlüyor.