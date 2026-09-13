İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltında
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik soruşturma kapsamında polis ekiplerince 5 şüphelinin adresine operasyon düzenlendi.
Operasyonda, E.E. ile Ü.D. gözaltına alınırken, adreslerde tabanca, fişek, hassas terazi ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan A.N.V, Ç.B. ile şehir dışında olduğu belirlenen M.Y.Z'yi yakalama çalışmaları sürüyor.