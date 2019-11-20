İstanbul Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın yakalandı
İSTANBUL Beşiktaş’ta başörtülü öğretmene kaldırım üzerinde yürüdüğü esnada bir anda saldırarak dehşeti yaşatan gözü dönmüş kadın, polis ekiplerinin çalışması sonucunda, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu' kapsamında gözaltına alındı. Öğretmen Ş.N.E ise kadının kendisine başörtülü olduğu için saldırdığı gerekçesi ile şikayetçi oldu.
İSTANBUL Beşiktaş’ta, geçtiğimiz Salı günü saat 21.27 sıralarında, meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, bir okulda öğretmenlik yapan Ş.N.E., akşam saatlerinde evine gitmek üzere yola koyuldu. Kaldırımdan yürüyen genç kadın bir iş yerinin önüne geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle bir kadının saldırısına uğradı.
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Birkaç kez aldığı yumruk darbesiyle burnu kanayan genç kadın, acısıyla köşeye çekildi. Olayın ardından saldırgan kadın, kendisine tepki gösteren erkek bir şahsa da saldırdı.
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Yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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Bir çok ulaşım aracı değiştirmiş
Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarından yola çıkarak şahsın Berrak K. olduğunu tespit etti.
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