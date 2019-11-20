İstanbul Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın yakalandı

İSTANBUL Beşiktaş’ta, geçtiğimiz Salı günü saat 21.27 sıralarında, meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, bir okulda öğretmenlik yapan Ş.N.E., akşam saatlerinde evine gitmek üzere yola koyuldu. Kaldırımdan yürüyen genç kadın bir iş yerinin önüne geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle bir kadının saldırısına uğradı.