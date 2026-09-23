Isparta'da 35 yaşındaki kadın pompalı tüfekle öldürüldü
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde tartıştığı eşinin pompalı tüfekle vurduğu kadın hayatını kaybetti.
Mehmetcan Kandemir
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F.K. (37) ile eşi A.K. (35) arasında dün akşam saatlerinde Isparta kent merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Daha sonra F.K, Çarıksaraylar beldesinde sokakta eşi A.K'ye pompalı tüfekle 2 el ateş etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde A.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayın ardından çalışma başlatan ekipler, F.K’yi gözaltına aldı.
Çiftin 2 çocuğunun olduğu öğrenildi.