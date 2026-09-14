İsmail Kartal'dan istifa süreci hakkında ilk açıklama

Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maç öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal önemli açıklamalarda bulundu.

"HERHANGİ BİR PROBLEM YOK"

"Roma maçının ardından yaşananlara dair sizin söylemek istedikleriniz neler? Oyuncuların geri dönüşleri nasıl oldu?" sorusunu yanıtlayan Kartal, şunları dedi:

“Öncelikle ben bu camianın bir evladıyım. Maç 1-1'ken, her şey iyi giderken, tribünden kafama su şişesi geldi. Bu beni çok üzdü. Taraftarımın beni istemedikleri yerde durmam hoş olmaz. Biraz buna üzüldüm. Maç sonunda biraz duygusal davranmış olabilirim. Daha sonra yönetimle açık açık konuştuk. Şu anda bir problem yok ve devam ediyorum. Oyuncularım geri gelmeme çok sevindi. Birbirimize alıştık. Onlar da çok mutlu oldular. Herhangi bir problem yok. Devam ediyoruz.”

NELER YAŞANMIŞTI?

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Roma ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, istifa ettiğini açıklamıştı.

Gün boyu görüşmelerin ardından sarı-lacivertli kulüpten İsmail Kartal ile ilgili açıklama yayınlanmıştı.

11 Eylül tarihinde yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır. Takımımız, yarın saat 11.30’da Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecektir" denilmişti.