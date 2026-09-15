İsmail Kartal isyan etti: 3 penaltımız verilmedi

Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında stadyumun zemininin çok kötü olduğunu, oyuncuların ısınma sonrası durumu şikayet ettiğini anlattı.

"İKİNCİ YARI DAHA İYİ OYNADIK"

Futbolcuların ısınma sırasında pas yapamayacaklarını söylediğini dile getiren Kartal, "Buna rağmen kendi oyun disiplinimizden kopmadan maçı kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Özellikle ikinci yarı daha iyi oynadık, oyun tamamen bizim elimize geçti. 3 puan almak için geldik ama olmadı, bugün bizim hakkımız 3 puanı almaktı ama o 1 golü atamadık, bunun için üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde takımın farklı bir performans sergilemesine ilişkin soru üzerine ise Kartal, şöyle konuştu: