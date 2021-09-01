Instagram'ı sallayan Şeyma Subaşı ve Meedo'nun 'Tosun Paşa' klibi
Müge Anlı tiplemeleriyle ünlenen Instagram fenomeni Tansu Dayan, Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin Mısır çöllerinde koştuğu videosunu, Tosun Paşa filminin 'Tellioğulları-Seferoğulları' sahnesine benzeterek ti'ye aldı. İşte sosyal medyayı kahkahaya boğan 'Şeyma Çölbaşı' videosu...
Amerika ve Ibiza'dan sonra kısa süre Bodrum'da tatil yapan Subaşı'nın yeni durağı Mısır oldu. Sosyal medya fenomeni, birbirinden renkli pozlara imza attı. Mısır'da piramitlerin önünde sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile koştukları videoyu paylaşan Şeyma Subaşı, Instagram'da komik tiplemeleriyle tanınan fenomen Tansu Dayan'ın dilinden kurtulamadı.
Şeyma Subaşı'nın çöllerde sevgilisi ile koştuğu anları 'Tosun Paşa' filmiyle özdeşleştiren Tansu Dayan, takipçilerini kahkahalara boğdu. Videoya beğeni ve yorum yağdı.
"Şeyma Çölbaşı"
Tansu Dayan Şeyma Subaşı'ya 'Çölbaşı' soyadını taktı.