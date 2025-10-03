İnsanlığın Onuru: Sumud Filosu

Umudun var olduğunu hatırlatmak ve dünyaya vicdanın ne olduğunu göstermek için yola çıkan Sumud Filosu, işgalici İsrail’in saldırısına uğradı.

Gemilerde Gazze’ye insani yardımlar dışında başka hiçbir şey yoktu.

Cep telefonlarını dahi denize atan vicdan sahibi aktivistler insanlığın onurunu kurtarmak için canlarını hiçe saydı.

Yola çıktıkları günden bu yana İsrail’in saldırı ve tacizleriyle karşı karşıya kaldılar ancak yine de pes etmediler.

İsrail tarafından uluslararası hukukun karşılığı bulunmadığı gibi yine hiçe sayıldı.

Bu saldırıyla İsrail sivil vatandaşlardan bile nasıl korktuğunu ortaya koydu. Zulmünü bir kez daha tüm dünyaya göstermiş oldu.

Gazze’nin sesi ne kadar duyulursa zalimlerin kirli yüzü her seferinde daha çok ortaya çıkıyor.

Sumud Filosu yalnızca bir yardım gemisi değil, insanlığın ve vicdanının sembolüdür.

Gazze’deki mazlumların denizlerdeki sesidir.

İsrail’in saldırısı sadece o gemilere değil tüm insanlığın vicdanına yapılmış bir saldırıdır.



Ama unutmasınlar: Gemiler vurulabilir, limanlar engellenebilir, denizler kapanabilir… Ancak gerçekler asla gizlenemez.

Zalim her zaman zalim, katil her zaman katildir.



Bugün Sumud Filosu’na sahip çıkmak, insanlığımıza sahip çıkmaktır.

İsrail’in bu alçak saldırısı insanlığa yapılmıştır.



Ve tarih, bu utancı yazacaktır.

Zulme sessiz kalan, zulüm edenlerin ortağıdır…