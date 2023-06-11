İkitelli Organize Sanayi'de büyük yangın! Saatlerce alev alev yandı: 31 saat sonra kontrol altına alındı!
İSTANBUL Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan büyük yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda 31 saat sonra kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, fabrikanın çatı katında mahsur kalan 8 yabancı uyruklu çalışan kurtarıldı. Öte yandan yanan binanın bazı bölümleri çöktü. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi. İşte saatlerdir süren yangından detaylar...
İkitelli Organize sanayi bölgesinde fabrikaların bulunduğu 6 katlı bir binanın çatı katında dün saat 18:00 sıralarında yangın çıktı. Plastik enjeksiyon ve karton malzemelerinin bulunduğu, kırtasiye ürünlerinin üretildiği çatı katındaki yangın kısa sürede binanın alt katlarına sirayet etti.
Çatı katında mahsur kalan 8 Afgan uyruklu çalışan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılanlara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. 8 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kırtasiye fabrikası, bavul üretim fabrikası, halı, mobilya imalat atölyesi ve bir gıda firmasının deposunun bulunduğu her katının 5000 metrekare olduğu öğrenilen binada yangın söndürme çalışmaları 31. saat sonunda karşılık buldu.
Yangına 56 itfaiye aracı, 165 personel müdahale ederken, İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına çok sayıda Toplumsal Olaylara Müdahale Aracıyla (TOMA) destek verildi.