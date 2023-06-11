İkitelli Organize Sanayi'de büyük yangın! Saatlerce alev alev yandı: 31 saat sonra kontrol altına alındı!

Kırtasiye fabrikası, bavul üretim fabrikası, halı, mobilya imalat atölyesi ve bir gıda firmasının deposunun bulunduğu her katının 5000 metrekare olduğu öğrenilen binada yangın söndürme çalışmaları 31. saat sonunda karşılık buldu.

İŞTE YANGINDA SON DURUM VİDEOSU