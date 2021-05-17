İçinden iğrenç bir şey çıktı! Turizm Bakan Ersoy'un eşi Pervin Ersoy kutu meyve suyunu ifşa etti
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, ünlü bir markanın meyve suyu kutusundan çıkan yabancı maddenin görüntüsünü "İçinden iğrenç bir şey çıktı" notuyla paylaştı. Ersoy, bu konuda Dimes Meyve Suları'nın sahibi Ozan Diren ile gerçekleştirdiği görüşmeyi de aktardı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, kişisel Instagram hesabında Dimes marka meyve suyunun kutusundan çıkan yabancı maddenin görüntüsünü paylaştı.
Bir bardak elma suyu verdiği oğlunun "İğrenç bu anne" diyerek hemen tükürdüğünü belirten Ersoy, "Anlayamadık. Hemen içini boşalttım. Kestim kutuyu bakın insanların sağlığı ile nasıl oynanıyor. İçinden iğrenç bir şey çıktı. Ne olduğunu çözemedik. Kullanım tarihi geçmemiş üstelik. Gözlerime inanamıyorum" dedi.
Ersoy'un yaptığı paylaşımlardan sonra Dimes Meyve Suları'nın sahibi Ozan Diren harekete geçti, şoförünü yollayarak içinde yabancı madde olan meyve suyu kutusunu aldırdı.
Bunun üzerine Ersoy, "Kutuyu alıp içindekileri incelemek için laboratuvara götürdüler. Çıkacak tüm analiz raporlarını sizlerle paylaşacağım Bakalım neymiş o yaratık" dedi.