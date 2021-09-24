İbrahim Tatlıses 12 yılın ardından ilk konserini verdi! Sosyal medyada 'detone' tepkisi

"İmparator" lakabıyla tanınan ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, 12 yılın ardından "Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri" kapsamında Kuruçeşme Açıkhava'da sahne aldı. Poll Production organizasyonuyla düzenlenen konserde sanatçı için özel bir dekor tasarlanırken, geniş bir orkestra ekibi Tatlıses'e eşlik etti. Sosyal medyada İmparator'un ara ara detone olduğu ifade edilse de, 'geçirdiği rahatsızlık sonrası bu durumun çok normal olduğu, yaşamasının bile bir mucize olduğu, önemli olanın sahneye çıkabilecek gücü ve motivasyonu kendinde bulabilmesi' olduğu yorumları yapıldı.