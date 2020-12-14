İbo Show'a kızı Elif Ada katıldı eski eş Ayşegül Yıldız isyan etti
İbrahim Tatlıses'in Star TV'deki programına kızı Elif Ada geldi. Elif Ada'nın İbo Show'daki halleri tepki toplayınca annesi Ayşegül Yıldız isyan etti.
İbo Show 9 yıl aradan sonra yeniden ekranlara döndü. Her hafta birbirinden ünlü konukları ağırlayan İbrahim Tatlıses, bu hafta Serdar Ortaç, Gülben Ergen, Nilgün Belgün ve Mustafa Üstündağ'ı programına konuk etti. Fakat Tatlıses'in bir de özel konuğu vardı.
İbo Show'a Tatlıses'in küçük kızı Elif Ada geldi. Geceye İbrahim Tatlıses’in kızı Elif Ada’ya söylediği sözler damga vurdu.
İbrahim Tatlıses, yıllardır şarkı söylemediği için çok üzgün olduğunu söyleyerek bu durumdan pişman olduğunu belirtti.
Kızı Elif Ada’nın kendisini internetten dinleyerek ‘baba neden söylemiyorsun’ dediğinde pişmanlık duygusu yaşadığını anlatan Tatlıses, şunları anlattı: