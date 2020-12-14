İbo Show'a kızı Elif Ada katıldı eski eş Ayşegül Yıldız isyan etti

İbo Show 9 yıl aradan sonra yeniden ekranlara döndü. Her hafta birbirinden ünlü konukları ağırlayan İbrahim Tatlıses, bu hafta Serdar Ortaç, Gülben Ergen, Nilgün Belgün ve Mustafa Üstündağ'ı programına konuk etti. Fakat Tatlıses'in bir de özel konuğu vardı.