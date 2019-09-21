Hülya Avşar Kaya Çilingiroğlu'nu yumrukladı resmen intikam aldı
Hülya Avşar, stresini Kaya Çilingiroğlu'nu yumruklayarak attı, yorum yağdı.
1997-2005 Yılları arasında evli kalan Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu, ihanetle ayrılmışlardı. İkili geçtiğimiz günlerde spor salonunda bir araya geldi. Kick Boks dersleri alan Hülya Avşar, eski eşi Çilingiroğlu'nu yumruklayarak stres attı, resmen geçmişin intikamını aldı.
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Salonda kum torbasını yumruklayan 55 yaşındaki Aşar kızının, ardından orada bulunan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nu da yumruklaması sosyal medyada ise eğlenceli bir konu oldu.
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Eğlenceli video sosyal medyada konu olurken, bazı kullanıcılar tarafından Hülya Avşar'ın, Kaya Çilingiroğlu'na hala aşık olduğu iddiası öne sürüldü.
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Bazıları ise konuyu eğlenceli bir şekilde yorumlayarak, "Keşke ben de eski sevgilimi böyle yumruklasam" şeklinde muzip yorumlar yazdı.
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