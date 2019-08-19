Hilal Altınbilek'e Kubilay Aka ve Miray Daner ayrılığındaki ihanet iddiaları sorulunca bakın ne tepki verdi

Vatanım Sensin dizi setinde tanışarak arkadaşlıklarını aşka taşıyan gözde çift Miray Daner ve Kubilay Aka'nın ayrılık mesajındaki ''İki buçuk seneye yakın olan ilişkimizde her şeye karşı dimdik durduk ilişkimizin sonuna kadar da o güzel gözlerden başka bir göze bakmadım. Bu yüzden bir ihanet söz konusu bile olamaz'' sözlerinin hemen ardından Aka'nın bir kadınla sarmaş dolaş görüntülenmesi herkesi şoke etmişti.