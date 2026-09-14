Herkes trafik kazası sandı cinayet çıktı cani koca tutuklandı

Kıbrıs'ta Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu üzerinde 13 Eylül günü saat 18.45 sıralarında, 41 yaşındaki Seydi Ahmet Tunçer ile bir çocuk annesi 35 yaşındaki eşi Rukiye Tunçer, Güzelyurt güzergahında Lefkoşa'ya doğru seyrettikleri esnada araç içerisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Otomobil çevrede bulunan bir yapı marketinin duvarına çarptı.

TARLAYA SÜRÜKLENDİ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine kontrolden çıkan otomobil, Alayköy Sanayi Bölgesi yakınlarında yoldan savrularak yaklaşık 110 metre tarla içerisinde ilerledikten sonra durabildi.

İddiaya göre koltuk temizleme işi yapan Seydi Ahmet Tunçer, aracın durmasının ardından yanında bulunan ve koltuk yıkamada kullanılan spiral iş aletiyle eşi Rukiye Tunçer'in başına vurdu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, başına aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Rukiye Tunçer'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Olası silah olarak tespit edilen spiral aleti de delil olarak sınıflandırıldı. Polis tarafından gözaltına alınan zanlı Seydi Ahmet Tunçer, sorgu için emniyete götürüldü. İlk beyanında ve yazdığı gönüllü not ile cani kocanın suçunu itiraf ettiği öğrenildi.



Emniyetteki işlemlerin ardından katil zanlısı Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme Tunçer'e soruşturmanın devam etmesi sebebiyle 3 günlük tutuklama kararı vererek duruşmayı sonlandırdı.