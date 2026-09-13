Geniş Aile'nin Koyu Bilal'inden yıllar sonra bağımlılık itirafı

Yani başarılı olmazdım herhalde. Mutlaka olmazdım. Çünkü buradaki bu alkol tedavisi ile ilgili mesele hayatınızdaki çok çok şeyi değiştiriyor.” dedi.

"MEYHANEDE TANIŞTIĞIM KİMSE İLE GÖRÜŞMÜYORUM"

Alkol bağımlılığı nedeniyle arkadaş çevresini de yeniden düzenleyen Tanış, “Meyhanede tanıştığım hiç kimseyle görüşmüyorum. Orada bütün telefon listeleri değişiyor. Bütün arkadaşlık ilişkileri tekrardan böyle bir sorgulanıyor. Bir yerli yerine düzene koyuluyor.

Burada 2 önemli bir sayı. Yani 2 hafta biyolojik farkındalık, 2 ay psikolojik farkındalık, 2 yıl psikososyal ve biyolojik farkındalık diye bir süre var. Bu 2 yıl içerisinde bütün bunlar bir düzene giriyor” dedi.