Geniş Aile'nin Koyu Bilal'inden yıllar sonra bağımlılık itirafı
Sevilen oyuncu Fırat Tanış, katıldığı bir programda geçmişte mücadele ettiği alkol bağımlılığı ve tedavi süreci hakkında içten açıklamalarda bulundu. "Geniş Aile" dizisinde canlandırdığı "Koyu Bilal" karakteriyle hafızalara kazınan ünlü isim, yaşadığı zorlu günleri ve bu durumdan nasıl kurtulduğunu sevenleriyle paylaştı. Yıllar sonra ilk kez açıkladı. İşte Fırat Tanış'ın açıklamaları...
Geniş Aile dizisinin Koyu Bilal’i olarak hafızlara kazınan ünlü oyuncu Fırat Tanış, İzzet Çapa’nın programına konuk oldu.
Özel hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulunan Tanış, geçmişte alkol tedavisi gördüğü ve yaşadığı zorlu süreci anlattı.
'KOYU BİLAL YILLAR SONRA İLK KEZ AÇIKLADI
İzzet Çapa’nın sunduğu programa konuk olan Tanış, yaklaşık 20 yıl boyunca alkol bağımlılığıyla mücadele ettiğini belirtti.
Bu süreçten profesyonel yardım ve tedavi alarak kurtulduğunu ifade eden başarılı oyuncu, kendisiyle aynı durumu yaşayan kişilere de cesaret verdi.
ALKOL TEDAVİSİ İÇİN KLİNİKTE YATTI
20 yıl boyunca alkol kullandığı ve tedavi için klinikte yatmak zorunda kaldığını belirten Tanış, “Tedavi görmemiş olsaydım bir başarım varsa bu sürdürülebilir bir şey haline dönüşemezdi. Yani şu an ne kadar sürdürülebilir bilmiyorum. Tabii bunu başkası takdir eder.
Yani başarılı olmazdım herhalde. Mutlaka olmazdım. Çünkü buradaki bu alkol tedavisi ile ilgili mesele hayatınızdaki çok çok şeyi değiştiriyor.” dedi.
Yani başarılı olmazdım herhalde. Mutlaka olmazdım. Çünkü buradaki bu alkol tedavisi ile ilgili mesele hayatınızdaki çok çok şeyi değiştiriyor.” dedi.
"MEYHANEDE TANIŞTIĞIM KİMSE İLE GÖRÜŞMÜYORUM"
Alkol bağımlılığı nedeniyle arkadaş çevresini de yeniden düzenleyen Tanış, “Meyhanede tanıştığım hiç kimseyle görüşmüyorum. Orada bütün telefon listeleri değişiyor. Bütün arkadaşlık ilişkileri tekrardan böyle bir sorgulanıyor. Bir yerli yerine düzene koyuluyor.
Burada 2 önemli bir sayı. Yani 2 hafta biyolojik farkındalık, 2 ay psikolojik farkındalık, 2 yıl psikososyal ve biyolojik farkındalık diye bir süre var. Bu 2 yıl içerisinde bütün bunlar bir düzene giriyor” dedi.
'BÖYLE ŞEYLER AYIP DEĞİL'
Alkol bağımlısı olan ve alkolü bırakmak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulunan Tanış, "Bir kliniğe gitmesini öneririm. Ama mutlaka hekimlerinin söylediklerini yapsınlar. Çünkü bu kişinin tek başına yapabileceği bir şey değil. Mümkün değil. Ayrıca bugün artık medeni bir dünyadayız. Böyle şeyler ayıp da değil.
Bir insan yani böbrek taşı şikayeti varsa nasıl doktora gidiyorsa, bu da bir sıkıntıysa, bu da bir sağlık problemiyse mutlaka bir hekime gitmelerini tavsiye ederim." dedi.