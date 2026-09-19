Hasan Şaş'ın ifadesi ortaya çıktı! Uyuşturucu itirafı olay oldu

Gazeteci Burak Doğan, uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan ancak daha sonra adli kontrol kararı ile serbest bırakılan Hasan Şaş'ın ifadesini aktardı.

Doğan'ın haberine göre; Hasan Şaş'ın ifadesi şöyle:

"UYUŞTURUCU KULLANMADIM"

"Telefonumun incelenmesine rızam vardır. Ben herhangi bir şekilde herhangi bir yerde uyuşturucu kullanmadım.

Uyuşturucu kullanılan bir ortamda da bulunmadım.

Telefonumda özel hayatıma ilişkin bilgiler olduğundan dolayı başta şifremi vermek istemedim ancak soruşturmanın aydınlatılması adına şifremi vererek telefonumun incelenmesini istiyorum.

Üzerime atılı uyuşturucu ticareti suçunu kabul etmiyorum."