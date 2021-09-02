Haluk Levent korona oldu: Covid olmadığıma yemin edebilirim ama ispatlayamam
Ünlü şarkıcı Haluk Levent kişisel Instagram ve Twitter hesabından paylaştığı son videoda, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Levent hiçbir belirti göstermediğini ifade ederek "Covid olmadığıma yemin edebilirim ama ispatlayamam" dedi.
Sanatçı Haluk Levent sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını duyurdu. AHBAP Derneği kurucusu müzisyen Haluk Levent, Twitter'dan yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Sanatçı kişiliği ve son dönemde kurduğu AHBAP Derneğindeki çalışmalarıyla gündem olan Haluk Levent'in Covid 19'a yakalanması sevenlerini üzdü.
Haluk Levent paylaştığı videoda 'Dün yaptırdığım PCR testi pozitif çıktı. Ben de inanamıyorum şaşkınlık içerisindeyim. Hiçbir belirtisi yok." dedi. Ünlü sanatçının hayranları ise sağlık durumunu merak ediyor..
"Covid olmadığıma yemin edebilirim ama ispat edemem"
Konuyla ilgili video yayınlayan Haluk Levent, şunları söyledi:
"Dün yaptırdığım PCR testim poztif çıktı. İnanamıyorum, şaşkınlık içindeyim çünkü hiçbir belirti yoktu. Covid olmadığıma yemin edebilirim ama ispat edemem. Bu nedenle birkaç gün dinlenmem gerekecek. Doktor, iki doz aşı olduğum için hafif atlattığımı söylüyor."
Haluk Levent, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımla AHBAP derneği başkanlığını bırakacağını ve kendine zaman ayırmak istediğini söyleyerek sosyal medyada şok etkisi yaratmıştı.