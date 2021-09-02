Haluk Levent korona oldu: Covid olmadığıma yemin edebilirim ama ispatlayamam

"Covid olmadığıma yemin edebilirim ama ispat edemem"

Konuyla ilgili video yayınlayan Haluk Levent, şunları söyledi:

"Dün yaptırdığım PCR testim poztif çıktı. İnanamıyorum, şaşkınlık içindeyim çünkü hiçbir belirti yoktu. Covid olmadığıma yemin edebilirim ama ispat edemem. Bu nedenle birkaç gün dinlenmem gerekecek. Doktor, iki doz aşı olduğum için hafif atlattığımı söylüyor."

İŞTE HALUK LEVENT'İN KORONA OLDUĞUNU DUYURDUĞU O VİDEO