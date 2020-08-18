Halit Ergenç sevgilisi Deniz Bulutsuz'u döven Ozan Güven'i böyle savundu

Aynı dizide Ozan Güven'le beraber rol alan Halit Ergenç, UçanKuş'a yaptığı açıklamayla ise herkesi şaşırttı. Ergenç, Ozan Güven'in diziden ayrılması sorulunca, şunları söyledi:

"Ozan'ın takdiridir. Ben Ozan'ı çok severim, uzun zamandır da tanırım. Sevgimiz baki.''