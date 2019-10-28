Hakan Sabancı sevgilisini arabaya almayı unutunca sosyal medyada olay oldu
Sosyete dünyasının çapkın isimlerinden Hakan Sabancı, önceki akşam eğlendiği bir mekanın çıkışında kız arkadaşını arabaya almayı unutunca alay konusu oldu.
Son olarak Survivor'da adını duyuran Serenay Aktaş aşk yaşadığı iddia edilen Hakan Sabancı, önceki gün yine gecelerdeydi. Arkadaşlarıyla birlikte Bebek'te gittiği bir mekanın çıkışında görüntülenen Sabancı, kız arkadaşını aracın dışında unuttu.
Sabancı, birlikte eğlendikleri sarışın kadınla ve 4 arkadaşıyla birlikte araca binmek istedi. Araca arkadaşlarıyla binen Sabancı, muhabirleri fark etmesiyle panikledi. Bundan dolayı araca biner binmez kapıyı kapatan Sabancı, kız arkadaşını dışarda unuttu.
Çevredekiler hatırlattı: Çevredekilerin aracın içindekileri uyarması ile birlikte hareket halinde olan araç durdu ve kadını geri almak için geri geldi.
İçerdekileri aradı: Kapıyı açmaya çalışan kadın bu eyleminden sonuç alamadı ve arabadan birini arayarak kapıyı açtırdı. Kapının açılması ile birlikte kadın araca bindi ve araç mekanın önünden uzaklaştı.
- Bu olay sosyal medyada, "Lükse bak, zenginin sevgilisi de böyle oluyormuş" yorumların yapılmasına sebep oldu.