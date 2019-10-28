Hakan Sabancı sevgilisini arabaya almayı unutunca sosyal medyada olay oldu

İçerdekileri aradı: Kapıyı açmaya çalışan kadın bu eyleminden sonuç alamadı ve arabadan birini arayarak kapıyı açtırdı. Kapının açılması ile birlikte kadın araca bindi ve araç mekanın önünden uzaklaştı.

- Bu olay sosyal medyada, "Lükse bak, zenginin sevgilisi de böyle oluyormuş" yorumların yapılmasına sebep oldu.