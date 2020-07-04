Gülben Ergen sahnelere nefes kesen dekoltesiyle geri döndü fırtınalar estirdi
Gülben Ergen, 4 ayın ardından sahnelere hızlı bir geri dönüş yaptı. Bodrum'da sahne alan Gülben Ergen, cesur, yırtmaç detaylı kıyafetiyle herkesi büyüledi.
Mart ayında Türkiye'ye sıçrayan koronavirüs nedeniyle ailesiyle evine kapanan Gülben Ergen, normalleşme sürecinin başlamasıyla sahnelere geri döndü. Enerjisiyle herkesi kendine hayran bırakan şarkıcıya bir ara meslektaşı Serkan Kaya eşlik etti.
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Ergen, dünden bugüne hit olmuş şarkılarının yanı sıra yenilenmiş repertuvarından şarkılarını Bodrum'da kendisini dinlemeye gelenler için seslendirdi.
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Şıklığı ve enerjisiyle izleyenlere eğlenceli saatler yaşatan Gülben Ergen, Tolga Çam imzalı kıyafeti ile de beğeni topladı.
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Dört ay sonra sahnelere geri dönen neşeli ve enerjik tavırlarıyla Gülben Ergen, kendisini izleyenlerden bol bol alkış aldı.
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