Green Card başvurularında bekleyiş sürüyor! DV-2027 başvuruları ne zaman başlayacak?

ABD Diversity Visa Programı kapsamında düzenlenen Green Card çekilişine katılmak isteyenlerin gözü DV-2027 başvuru takvimine çevrildi. “Green Card başvuruları ne zaman?”, “DV-2027 başvuruları başladı mı?”, “Green Card başvuru tarihi belli oldu mu?” ve “DV Lottery başvuruları iptal mi edildi?” gibi sorular araştırılıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, DV-2027 kayıt sürecinde değişiklik yapılacağını daha önce duyurdu ancak 15 Eylül 2026 itibarıyla yeni başlangıç tarihini ilan etmedi. Peki başvurular neden gecikti, süreç nasıl işleyecek? İşte ayrıntılar.

DV-2027 GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

15 Eylül 2026 itibarıyla DV-2027 Green Card başvurularının başlayacağı kesin tarih henüz açıklanmadı. ABD Dışişleri Bakanlığı, DV-2027 kayıt döneminin başlangıç tarihini mümkün olan en kısa sürede ayrıca duyuracağını açıkladı. Bu nedenle internette paylaşılan kesin başlangıç ve bitiş tarihlerini resmi takvim açıklanmadan doğru kabul etmemek gerekiyor.

GREEN CARD BAŞVURU TAKVİMİ NEDEN BELLİ OLMADI?

ABD Dışişleri Bakanlığı, 5 Kasım 2025’te DV-2027 kayıt sürecinde bazı değişiklikler uygulayacağını duyurdu. Bakanlık bu değişiklikler nedeniyle hem kayıt döneminin başlangıç tarihinin hem de sonuçların sorgulanabileceği tarihin daha sonra ilan edileceğini bildirdi. Buna karşılık DV-2027 kapsamında seçilecek kişilerin vize başvuru dönemi değişmedi; bu dönem 1 Ekim 2026 ile 30 Eylül 2027 arasında devam edecek.

DV-2027 GREEN CARD BAŞVURULARI İPTAL Mİ EDİLDİ?

Resmi açıklamalarda DV-2027 kayıtlarının tamamen iptal edildiği belirtilmiyor. ABD Dışişleri Bakanlığı başvuru tarihinin daha sonra duyurulacağını söylüyor. Bu nedenle mevcut durum iptalden ziyade kayıt takviminin henüz açıklanmaması olarak değerlendiriliyor. Ancak Diversity Visa programındaki güncel vize işlemlerine ilişkin ayrıca değişiklikler bulunduğu için adayların resmi duyuruları yakından takip etmesi gerekiyor.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

DV Lottery başvuruları, kayıt dönemi açıldığında ABD Dışişleri Bakanlığı’nın resmi elektronik Diversity Visa sistemi üzerinden yapılıyor. Başvuru sahibi kişisel bilgilerini, eğitim durumunu ve gerekli aile bilgilerini sisteme girerek şartlara uygun fotoğrafını yüklüyor. İşlem tamamlandığında sistem bir onay numarası oluşturuyor. Bu numaranın sonuç sorgulaması için saklanması büyük önem taşıyor.

DV LOTTERY BAŞVURUSU ÜCRETLİ Mİ?

DV-2027 döneminde önemli değişikliklerden biri kayıt ücreti konusunda yaşandı. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın güncel ücret tarifesinde Diversity Visa kayıt ücreti 1 dolar olarak yer alıyor ve bu tutarın kayıt sırasında yalnızca ana başvuru sahibi tarafından ödeneceği belirtiliyor. Çekilişi kazanarak Diversity Visa göçmen vizesine başvuran kişiler için ise ayrıca kişi başına 330 dolarlık DV başvuru ücreti bulunuyor.

GREEN CARD BAŞVURUSUNA KİMLER KATILABİLİR?

Diversity Visa programı, ABD’ye göç oranı düşük ülkelerden gelen ve program şartlarını karşılayan kişilere yönelik uygulanıyor. Ana başvuru sahibinin belirlenen eğitim veya iş deneyimi koşullarından birini karşılaması gerekiyor. Ülke uygunluk listesi her DV döneminde değişebildiği için DV-2027’nin ayrıntılı başvuru kılavuzu yayımlandığında Türkiye’nin durumu ve diğer koşulların yeniden kontrol edilmesi gerekiyor.

GREEN CARD SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

DV Lottery sonuçları yalnızca ABD Dışişleri Bakanlığı’nın resmi Entry Status Check sistemi üzerinden kontrol ediliyor. Başvuru sırasında verilen onay numarası sonuç sorgulaması için gerekiyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, çekilişi kazananlara sonuç bildiren e-posta veya mektup göndermediğini özellikle belirtiyor. Bu nedenle “Green Card kazandınız” şeklindeki ücret veya kişisel bilgi isteyen mesajlara karşı dikkatli olmak gerekiyor.

DV-2027 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DV-2027 sonuçlarının erişime açılacağı tarih de henüz kesinleşmedi. ABD Dışişleri Bakanlığı, kayıt başlangıç tarihiyle birlikte sonuçların Entry Status Check üzerinden hangi tarihten itibaren görüntülenebileceğini ayrıca açıklayacağını duyurdu. Adayların resmi duyuru gelene kadar geçmiş yıllardaki mayıs ayı takvimini DV-2027 için kesin tarih olarak kabul etmemesi gerekiyor.