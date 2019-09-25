Genç kadının yaptığına inanamayacaksınız! Parkta sevgilisini yatırıp..
Genç kadın, sevgilisinin telefonunu Face ID özelliğiyle açmaya çalışırken ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Kıskançlık her zaman olmasa da kimi zaman tuhaf görüntülere ve davranışlara neden oluyor. Sosyal medyada yayılan bir video ile kıskançlığın hangi boyutlara ulaştığını görebiliyoruz.
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Bu videoda bir kadının sevgilisinin telefonunu karıştırmak istediği görülüyor. Ancak sevgilisinin telefonunu Face ID özelliğiyle açmaya çalışan kadının mücadelesi ise ortaya komik görüntüler çıkarıyor.
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