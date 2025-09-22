“Gazze’nin Çığlığı BM'yi sınayacak"

Değişen dünya gündemine yetişmek hayli zor.

Peki ya ülke gündemi?

O da bir o kadar hareketli...

Bu köşede sizlerle siyaset, diplomasi ve dış politikanın nabzını tutacağız. İlk yazımda konuşmak istediğim yazmak istediğim konu ne diye düşündüm.



Aklımdan geçen tek bir mesele vardı.



Elbette 'Gazze'...



Gazze'nin sesini her fırsatta her mecrada duyurmamız gerek.

7 Ekim 2023'ten bu yana İşgalci İsrail Gazzelilerin onurlu direnişini kıramadı.

Zulme ve zalime boyun eğmeyen Gazze'nin sesini Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha BM Genel Kurulu'nda duyuracak.



Gazze'de yaşanan vahşeti, katliamı, soykırımı gündeme taşıyacak.

Genel Kurul bu yıl “Birlikte daha iyi barış, kalkınma ve insan hakları için 80 yıl ve daha fazlası” temasıyla toplanıyor.



Peki şu an ki mevcut yapı bugünün insani krizlerine çözüm bulabiliyor mu?

Cevap maalesef hayır!

Bu da bize dünya siyasetine damga vuran “Dünya beşten büyüktür” çağrısının doğruluğunu kanıtlıyor.

Ve son dönemde şunu sizlerde fark etmişsinizdir.



Bu çağrı sadece Türkiye'nin değil bir çok ülke liderinin dillendirmeye başladığı bir reform haline dönüştü.



"Bir soykırımı birkaç ülkenin insafına bırakmak, adil ve sürdürülebilir bir sistem değil."



Türkiye uzunca bir süredir bu reform çağrısının bayraktarlığını yapıyor.

Gazze'de yaşanan katliamlar, Rusya-Ukrayna Savaşı, İsrail'in bölge ülkelerine saldırıları...

Hepsi aynı sorunu işaret ediyor.

Mevcut dünya düzeni, insanlığın ihtiyaçlarına cevap vermiyor ve savaşları durduramıyor!

Barış için BM nasıl dönüşecek?

Türkiye’nin “dünya beşten büyüktür” çıkışı dünya siyasetinde nasıl bir yankı uyandıracak?

Ve Gazze, insanlığın vicdanı bu kez kulak verecek mi?

BM Genel Kurulu'nda ki gelişmeleri takip ederken bu sorular yanıt bulabilecek mi?

Diğer yazılarımda aktarıyor olacağım...