Gazze'de İsrail saldırısında hasar gören bina çöktü 5'i çocuk 20 kişi öldü

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberine göre, Gazze kentinin güneybatısındaki Es-Sınaa bölgesinde, İsrail ordusunun saldırılarında daha önce hasar gören 6 katlı bina çöktü.

İlk belirlemelere göre olayda 5'i çocuk 20 Filistinli yaşamını yitirdi, en az 25 kişi de yaralandı.

Enkaz altında kaldıkları düşünülen 100 kişi için arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail saldırıları nedeniyle evsiz kalan Filistinlilerin Gazze'de barınacak yeri kalmadığı için hasarlı binalara sığınmak zorunda kaldığını söyledi.

Basal, "Biz bu binada yaşayan yaklaşık 100 insandan bahsediyoruz. İçindekilerin yarısı, yani 50 kişi çocuk yaş grubundan. Ekipler yetersiz imkanlarla enkaz altında kalanları çıkarmak için var gücüyle çalışıyor." dedi.

Basal, uluslararası topluma ve tüm dünyaya sorumluluklarını üstlenme ve Gazze'deki Filistinlilere barınacak yerler sağlama çağrısında bulundu.

"Bu insanlar başka seçenekleri kalmadığı için hasarlı binaya sığınmıştı"

Öte yandan bölge sakini Ahmed Ebu Kuveyk, çöken binada yaşayanlara işaret ederek, şunları söyledi:

“Burada bulunan insanlar yani nereye gideceğini bilmiyordu. Onlara söyledik, birden fazla kez çıkmaları için uyardık ama 'nereye gidelim, gidecek hiçbir yer yok' diyorlardı.”

Yerinden edilen Filistinlilerin barınacak yer için para ödeme imkanının bulunmadığını söyleyen Ebu Kuveyk, binadakilerin başka seçeneği kalmadığı için hasarlı binaya sığındığını vurguladı.

İsrail’in temel ihtiyaç malzemelerinin girişini kısıtladığı Gazze'de, arama kurtarma ekipleri, ekipman ve iş makinelerinin yetersizliğine rağmen enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor.

Gazze'de çöken binalarda şu ana kadar 50 kişi yaşamını yitirdi

Gazze'deki arama kurtarma ekipleri, İsrail saldırılarında hasar gören yaklaşık 2 bin binanın barınacak yeri olmayan yerinden edilmiş Filistinlilerin hayatını tehdit ettiği uyarısında bulundu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da İsrail saldırılarında hasar gördüğü için çöken binalarda bugüne kadar 50 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.