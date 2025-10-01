Gazze'de barış mümkün mü?

Gazze planı ile gündemde olan ABD Başkanı Trump diyor ki:



"8 ayda 8 savaş…

Nobel ödülü alacak mıyım?

Kesinlikle hayır. Gidip hiçbir şey yapmamış birine verecekler."



Trump, BM Genel Kurulu'nda 7 olan sayıyı (bitirdiği savaş) 8'e çıkardı. Muhtemelen Gazze'yi de ekledi. Vicdanı olanların derdi Gazze'de ki vahşetken Trump'ın derdi Nobel gibi görünüyor.



Trump'ın derdi Gazze’deki ölen çocuklar değil, Nobel kürsüsünde alkışlanmak mı?



Hepimiz Gazze'deki bu soykırım bir an önce bitsin istiyoruz.

İlan edilen 20 maddelik Trump'ın Gazze planı bölgeye barış getirir mi? Zaman gösterecek.



Peki dünya ne istiyor?

İsrail’in saldırılarını durdurması,

Açlığın ve insani krizin bitmesi,

Yardımların engelsiz ulaşması...



Gazzeliler ne istiyor?..

Buna cevap verebilmek için onların yaşadıklarını yaşamak gerekiyor...

Ancak şunları tahmin etmek zor olmasa gerek:



Güvende olmak , her gün bombardıman, kayıplarla yaşamak zorunda kalmamak, yeterli yiyecek, suya ulaşabilmek, evlerine geri dönebilmek...



Plan bazılarımıza pek iç açıcı gelmiyor.

İsrail daha önce hiçbir ateşkese uymamışken bu kez nasıl güveneceğiz?



Peki şimdi eleştirileri bir kenara bırakıp 'Gazze Planı'na bir göz gezdirelim.

* Filistinliler Gazze'yi terketmeye zorlanmayacak.

* İsrail Gazze'yi ilhak etmeyecek.

* Gazze Şeridi'ne derhal tam yardım gönderilecek; yardım Birleşmiş Milletler ve Kızılay aracılığıyla ulaştırılacak.

* Gazze'ye geçici uluslararası güç konuşlandırılacak. Bu yapı; ABD, Arap devletleri ve uluslararası ortaklardan oluşacak.

* Hamas rehineleri teslim edecek. İsrail de bin 700 esir ve 250 Filistinli mahkumu serbest bırakacak.

Netanyahu planı kabul etmiş.

Trump öyle söylüyor. "Hamas bu anlaşmaya uymak zorunda. Biliyorum zor olacak ama zorundalar. Hamas teklifi kabul etmeli. Bütün Arap ülkeleri anlaşmaya "tamam" dedi." diyor.



Bu maddeler insanın gönlünü ferahlatmaya yeter gibi görünebilir...

İsrail saldırını sonlandıracak mı? Ne yazık ki emin olamıyoruz.

Şu an Gazze için acil olan çocukların, sivillerin, masumların huzur içinde yaşamasını sağlayacak 'gerçek bir barış.'