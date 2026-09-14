Gaziantep FK - Fenerbahçe / Canlı anlatım

Süper Lig’in 5. Haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK’ya konuk oluyor. Ligde son olarak geçtiğimiz hafta Beşiktaş derbisinden mağlup ayrılan ve hafta içi İsmail Kartal krizi ile şok yaşayan sarı lacivertlielr bu maçı kazanıp kara bulutları dağıtmak istiyor.

Gaziantep FK 0 - 0 Fenerbahçe

1' İlk düdük çaldı, maça Fenerbahçe başladı.

Gaziantep FK - Fenerbahçe ilk 11'ler

Gaziantep FK: Tobiasz, Perez, Arda, Abena, Kerim, Meleke, Sorescu, Gidado, Maxim, Kozlowski, Halil.

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Ake, Brown, Kante İsmail, Guendouzi, Kerem, Greenwood, Lukaku

Fenerbahçe son 12 resmi maçı kazandı

İki takım arasında ligde oynanan son 9 maçı Fenerbahçe kazanırken, sarı-lacivertliler bu süreçteki 3 Türkiye Kupası'nda da rakibine üstünlük kurmayı başardı.

Gaziantep FK, 2021-2022 sezonunun ilk yarısında sahasında oynadığı müsabakadan 3-2'lik galibiyetle ayrılırken bu maçın ardından çıkılan 9'u lig 12 düelloda da Fenerbahçe galibiyete uzanan taraf oldu.

İki takım arasındaki en farklı galibiyeti ise Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunun ilk yarısında sahasında 5-0 kazanarak aldı.

Gaziantep FK ise 2020-2021 sezonunda evinde 3-1 kazanarak rakibine karşı en farklı skora imza attı.

Gaziantep'te 3 oyuncu sakat

Kırmızı-Siyahlılar, sezona 3 maçta 4 puanla başlayınca Matei Radoi’nin görevine son vermişti. Gaziantep, yeni hocası Orhan Ak yönetiminde ilk maçında Göztepe deplasmanında 4-2’lik galibiyetle döndü. Moralli olan Güneydoğu temsilcisinde Fenerbahçe mücadelesi öncesi Nazım Sangare, Fuat Bavuk ve Ali Osman Kalın’ın sakatlıkları bulunuyor.

Gaziantep FK, Fenerbahçe ile oynadığı son 14 lig maçında 12 defa mağlup oldu. Güneydoğu temsilcisi 2 kez kazanırken bu maçlarda hiç beraberlik çıkmadı.

Fenerbahçe 2 eksikle gitti

Fenerbahçe, Gaziantep maçının son provasını dün öğle saatlerinde gerçekleştirdi. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar yapıldı. Sarı-Lacivertliler, idmanın ardından akşam saatlerinde Gaziantep’e gitti. Kanarya’da henüz hazır olmayan Marco Asensio ile Ognjen Mimovic, İstanbul’da bırakıldı.