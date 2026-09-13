Galatasaray - Kocaelispor / Canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde Kocaelispor'u konuk ediyor. Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde aldığı 3-1'lik Sporting Lizbon mağlubiyeti sonrası evinde 3 puan alıp moral depolamak isteyen sarı-kırmızılılar, güçlü rakibi karşısında zorlu bir sınav veriyor.

Galatasaray 0 - 0 Kocaelispor

1' İlk düdük geldi ve maça Kocaelispor başladı!

Galatasaray - Kocaelispor ilk 11'ler

Galatasaray: Uğurcan, Sanchez, Sallai, Sara, Yunus, Eren, Deniz, Leao, Torreira, Abdülkerim, Barış.

Kocaelispor: Serhat, Dijksteel, Zoukrou, Maglica, Haidara, Show, Berkan, Susoho, Agyei, Sousa, Aye

43. RANDEVU

Galatasaray ile Kocaelispor, bugüne kadar Süper Lig'de 42 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakaların 25'inden sarı-kırmızılılar galip ayrılırken, yeşil-siyahlılar da 7 defa rakibini mağlup etti. 10 müsabaka ise berabere sona erdi. Aslan'ın 77 golüne, Körfez takımı 10 golle karşılık verdi.

İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda Kocaelispor evinde 1-0 kazanırken, İstanbul'daki mücadele ise 1-1 berabere sona erdi.

Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan haftalarda Kasımpaşa ile birlikte namağlup iki takımdan biri. Sarı-kırmızılılar, ligde bu sezon Erzurumspor FK, Göztepe ve Başakşehir'i mağlup ederken, Çorum FK ile de berabere kaldı.

LİGDE EVİNDE 37 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynadığı karşılaşmalarda yenilmiyor. RAMS Park'ta son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin ardından çıktığı 37 maçta kaybetmedi. Aslan bu süreçte 29 galibiyet elde ederken, 8 defa berabere kaldı.



Galatasaray ayrıca bu sezon ligde iç sahada yaptığı 2 müsabakanın 1'ini kazanırken, 1'inden beraberlikle ayrıldı.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de hücum istatistiklerinde zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ligde çıktığı 4 karşılaşmada rakip fileleri 12 kez havalandırdı ve Beşiktaş ile birlikte ligin en golcü takımı olarak yer alıyor. Aslan'da bu sezon ligde Victor Osimhen 6, Gabriel Sara 2, Yunus Akgün, Lucas Torreira, Roland Sallai ve Davinson Sanchez de 1'er gol sevinci yaşadı.