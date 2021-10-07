Fox Tv Fulya Öztürk Fatih Portakal polemiğine Seda Akgül'den olay yorum

"Siz olmamış armudu dalından koparırsanız, onu da böyle ziyafet sofrasına sunarsanız..."

Sosyal medyada deprem etkisi yaratan bu sözlerin ardından, sunucu ve televizyoncu Seda Akgül, kişisel Instagram hesabından Fatih Portakal'a destek vererek, Fulya Öztürk'ü yerden yere vurdu. Öztürk'ün ekranda program yapacak kadar iyi bir gazeteci ya da sunucu olmadığını ifade eden Akgül "Siz olmamış armudu dalından koparırsanız, onu da böyle ziyafet sofrasına sunarsanız, çalıştığı kanal ne kadar rafine olursa olsun, bir anda en basit, en seviyesiz kanala dönüştürebilir... Şekil A 'da görüldüğü gibi..." diye konuştu.

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