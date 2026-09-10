Filenin Efeleri Almanya karşısında sahaya çıkıyor! Türkiye-Almanya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası’ndaki ilk maçına Almanya karşısında çıkıyor. “Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman?”, “Filenin Efeleri maçı saat kaçta?”, “Türkiye-Almanya maçı hangi kanalda?” ve “TRT Spor canlı izle nasıl yapılır?” gibi sorular araştırılıyor. TVF’nin güncel yayın programına göre karşılaşma bugün saat 20.00’de başlayacak. Peki Türkiye-Almanya maçı nerede oynanacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

TÜRKİYE-ALMANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Almanya arasındaki mücadele 10 Eylül 2026 Perşembe günü saat 20.00’de oynanacak. Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası D Grubu’ndaki ilk karşılaşmasında Almanya ile karşı karşıya gelecek. Maça Romanya’nın Cluj-Napoca kentindeki BT Arena ev sahipliği yapacak.

TÜRKİYE-ALMANYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Almanya voleybol maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Türkiye Voleybol Federasyonu’nun 9 Eylül tarihli güncel programında karşılaşmanın yayıncısı TRT Spor olarak açıklandı. Voleybolseverler mücadeleyi televizyon üzerinden canlı takip edebilecek.

FİLENİN EFELERİ HANGİ GRUPTA?

Türkiye, 2026 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası’nda D Grubu’nda mücadele ediyor. Ay-yıldızlılar Almanya’nın yanı sıra Romanya, Fransa, Letonya ve İsviçre ile karşılaşacak. Grup maçlarının tamamı Romanya’nın Cluj-Napoca kentinde oynanacak. İlk 4 sırayı alan takımlar son 16 turuna yükselecek.

FİLENİN EFELERİ’NİN MAÇ PROGRAMI NASIL?

Milliler Almanya karşılaşmasının ardından 12 Eylül’de Fransa, 13 Eylül’de İsviçre, 14 Eylül’de Romanya ve 16 Eylül’de Letonya ile mücadele edecek. TVF’nin güncel programına göre Fransa ve İsviçre maçları saat 17.00’de, Romanya karşılaşması saat 20.00’de, Letonya mücadelesi ise saat 17.00’de başlayacak.

TÜRKİYE-ALMANYA MAÇI TRT SPOR CANLI NASIL İZLENİR?

Türkiye-Almanya mücadelesini TRT Spor’un televizyon yayını üzerinden canlı izlemek mümkün olacak. Yayın bilgisi TVF tarafından da doğrulandı. Karşılaşmanın saat 20.00’de başlaması planlanıyor. Maç öncesi ve sonrası gelişmeler de TRT Spor’un yayın akışında takip edilebilecek.