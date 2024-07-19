FETÖ yöntemi çevrimiçi.

Kaset kumpası bilindik ve ahlaksız bir yöntem…

Siyasette, sosyal hayatta ve özel hayatta sıkça kullanılıyor. Mücadele etmek yerine kaset çekmek daha kolaylarına geliyor.



Yakın tarihte rahmetli Deniz Baykal’a kaset çekilmişti yerine Kılıçdaroğlu getirilmişti. Bu kasetle birlikte CHP’nde eksen kayması yaşanmıştı. Ulusalcı diye bildiğimiz CHP kaset sonrası bölücü HDP’ye dönüşmüştü. Irak-Suriye tezkerelerinde, Libya tezkeresinde HDP ile hareket etmişti. Zeytin Dalı operasyonuna “Afrin’de ne işimiz var?” diyen Kılıçdaroğlu’nu görmüştük. Bu çıkış sonrası Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kandil Kılıçdaroğlu’nu desteklemişti.



Öyle ki Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbe girişimine, “Kontrollü Darbe” dedi. FETÖ’nün şantaj-montaj ses kasetlerini Meclis kürsüsünden dinletti. FETÖ’cülerin firari olanlarını CHP Genel Merkezi’nde ağırladı. Hatta CIA operasyonu olan MİT TIR’ları görüntülerinin CHP Genel Merkezi’nden servis edildiği günleri gördük, yaşadık.

Deniz Baykal kaset operasyonuyla tasfiye edildi. Sonra sıra MHP’ne geldi. MHP’ne de kaset operasyonu montajlandı. ‘Görüntülerinizi yayınlayacağız, yoksa istifa edin’ denildi. Sayın Bahçeli’nin dirayetli duruşu MHP’nin kasetlerle dizayn edilemeyeceğini gösterdi.

Bu kirli ve ahlaksız yöntem Türk siyasetine kazandırıldı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Muharrem İnce şantaj-montaj kaseti ile Cumhurbaşkanı adaylığından geri çekilmek zorunda kaldı. Muharrem İnce’nin kasetle hedef alınması, Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu’na gidecek oylar içindi.

Siyasi operasyonları amaç doğrultusunda yapılır. Hedef belirlenir. Sonrasında birileri tasfiye olur, birileri yükselişe geçer. Deniz Baykal ve Muharrem İnce’ye yapılan kaset operasyonları Kılıçdaroğlu’nun önünü açmak için yapılmıştı ama olmadı.

Bu kadar kirli bir yöntem ancak FETÖ’ye ait olabilir. Şimdilerde FETÖ, CHP içindeki yeni kurbanını seçmiş görülüyor.

CHP içinde denklem dışı bırakılmak, birilerini oyundan düşürmek için kaset yöntemi devreye sokuldu.

Mustafa Sarıgül’e yapılan ortada.

Bu kirli tuzak sadece Sarıgül’e değil Türk siyasetine yapılmıştır.

Baykal ve İnce’yi siyasi kulvardan tehditle atmayı başaranlar şimdide Mustafa Sarıgül’e aynı operasyonu çekiyorlar.

Tehdit oluşturacak kim varsa hemen devreye kaset operasyonu giriyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil olmak üzere herkese karşı operasyon hazırlığı yapabilir bu örgüt.

Alan açmak, yerini sabitlemek, kazanmak için şantaj kasetleri işi tekrardan gündemde.

Mustafa Sarıgül olayı siyasi bir suikasttır. Kurşun atan, montajlı kasetleri sosyal medyaya sunan kiralık katillerdir.

Küresel güçler;

Küresel akıl,

Küresel planlar devrededir. Bu kirli yöntemin tetikçileri ve bu tetikçilerin efendileri kim ya da kimlerse ortaya çıkarılmalıdır. Aksi takdirde bu kirli yöntemle irade, mevki, makam satın almaları söz konusu olabilir.

İlk kurşun sıkıldı.

Süreç başladı.

FETÖ yöntemi çevrimiçi.