Fenerbahçe - Roma / Canlı anlatım

Temsilcimiz Fenerbahçe, 18 yıl sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkıyor. İsmail Kartal'ın öğrencileri Kadıköy'de dev maçta İtalya'nın önde gelen takımlarından Roma'yı konuk ediyor.

Fenerbahçe 0 - 0 Roma

12' SVILAR UZADI! Fenerbahçe gole yaklaştı... Pas almak için orta alana kadar gelen Muriqi, soldan hareketlenen Kerem'e doğru yerden hızlı bir pas gönderdi. Çaprazdan ceza sahasına yaklaşan Kerem, içeriye girip sağ ayağının içiyle uzak köşeye plaseyi vurdu. Kaleci Svilar köşeye doğru uzanarak topu taca gönderdi.

1' İlk düdük çaldı ve mücadeleye temsilcimiz Fenerbahçe başladı! Başarılar Fenerbahçe!

Fenerbahçe - Roma ilk 11'ler

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Ake, Brown, Kante, İsmail, Bartuğ, Greenwood, Kerem, Muriç.

Roma: Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Rensch, Cristante, Kone, Wesley, Dybala, Soule, Malen

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Fenerbahçe, 2026/27 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nin yeni lig aşamasında mücadele edecek.

UEFA'nın açıkladığı fikstüre göre sarı-lacivertlilerin lig aşamasındaki maçları şöyle:

10 Eylül: Fenerbahçe - Roma

14 Ekim: Aston Villa - Fenerbahçe

20 Ekim: Fenerbahçe - Slavia Prag

4 Kasım: Fenerbahçe - Liverpool

25 Kasım: Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe

9 Aralık: LASK - Fenerbahçe

20 Ocak 2027: Fenerbahçe - Villarreal

27 Ocak 2027: Atlético de Madrid - Fenerbahçe

UEFA'nın resmi fikstüründe Fenerbahçe'nin lig aşamasında Roma, Aston Villa, Slavia Prag, Liverpool, Shakhtar Donetsk, LASK, Villarreal ve Atlético de Madrid ile karşılaşacağı görülüyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YENİ FORMATTA FENERBAHÇE'NİN İLK MAÇI

2026/27 sezonu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 36 takımlı tek lig formatındaki üçüncü sezonu olarak oynanıyor. Lig aşamasında her takım farklı rakiplere karşı toplam 8 maç oynuyor. Fenerbahçe de bu formatta ilk sınavını Roma karşısında verecek. UEFA'nın açıklamasına göre 2026/27 Şampiyonlar Ligi lig aşaması 8-10 Eylül 2026 tarihleri arasında oynanan ilk hafta maçlarıyla başladı. Bu nedenle Fenerbahçe-Roma karşılaşması sarı-lacivertli takımın lig aşamasındaki ilk sınavı olması açısından ayrı bir önem taşıyor.