Fenerbahçe Marsilya'nın sambacısı için kolları sıvadı

Yönetim, yaz döneminde de gündeme gelen Igor Paixao için yeniden kolları sıvadı.

Fanatik'in haberine göre Fransız ekibi, ekonomik sorunları nedeniyle ocak ayında da satış yapmak zorunda. Bu nedenle takımın en önemli isimlerinden biri olan Paixao’yla vedalaşmaya hazırlanıyorlar.

Sambacı’yla ilgilenen başka kulüpler de var. Fenerbahçe, bu nedenle erken bir hamle yapmayı planlıyor. Marsilya’nın, 26 yaşındaki oyuncu için 2025 yazında ödediği 30 milyon Euro’ya razı olacağı öne sürüldü.

Igor Paixao, Mavi Beyazlılar’da genelde sol kanatta oynadı. Ancak Brezilyalı yıldız, hem 10 numara pozisyonunda hem de sağ kanatta görev yapabiliyor. Başarılı futbolcu, bu sezon 4 maçta 1 asist yapabildi.

Ancak Paixao, geçen sezon Greenwood ile birlikte Marsilya’nın en önemli hücum silahı olmuş, 42 resmi maçta 12 kez fileleri sarsıp, 7 de asist yapmıştı.