Fenerbahçe Antep'te direkleri geçemedi

Trendyol Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçta Kerem Aktürkoğlu ve Greenwood'un şutları ise direkten döndü.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK puanını 8'e, Fenerbahçe de 7'ye yükseltti.

Gelecek hafta Gaziantep FK deplasmanda Kocaelispor'la karşılaşacak. Fenerbahçe de sahasında Eyüpspor'u konuk edecek.

LİDERİN 6 PUAN GERİSİNDE KALDI

Süper Lig'e Gençlerbirliği mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe devamında Konyaspor ve Samsunspor maçlarından galibiyetle ayrılsada derbide Beşiktaş'a 2-1 kaybetti.

Süper Lig'de çıkış arayan sarı-lacivertliler bu karşılaşmadan da beraberlikle ayrılarak galibiyet hasretini 2 maça çıkardı.

Geride kalan 5 haftada 7 puan toplayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı. Sarı-lacivertliler Süper Lig'de haftayı 11. sırada kapattı.

Gaziantep FK 0 - 0 Fenerbahçe

Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

90' Fenerbahçe köşe vuruşunda İrfan'ın kale sahasına gönderdiği ortayı kaleci Tobiasz yükselerek kontrol etmeyi başardı.

88' DİREKTEN DÖNDÜ! Ceza alanı sol dışında ön çizginin hemen gerisinden kullanılan frikikte topun başına geçen Greenwood, sağ ayağıyla kalenin sol üstüne doğru sert bir vuruş yaptı. Top üst direkten oyun alanına döndü. Savunma seken topu uzaklaştırdı.

86' Fenerbahçe'de Greenwood ceza alanı sol dışında dribbling ile ilerlerken rakibi Gidado'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Karar faul. Sarı-lacivertliler kaleye yakın bir mesafeden frikik kullanacak.

83' GERGİNLİK! Fenerbahçe üçüncü bölgesinde Vedat, sırtı dönük halde topu kontrol ederken rakibi Abena'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Karar faul. Pozisyonun ardından Vedat ile Abena arasında bir gerginlik yaşandı.

76' Fenerbahçe'de İrfan Can, ceza alanının sağ dışında savunmanın uzaklaştırdığı topu kontrol edip ceza alanı arka direğine ortasını gönderdi. O bölgede Vedat kafa vuruşu için hazırlanırken kademedeki rakibi Arda'ya müdahale yaptı. Hakem pozisyona faul kararı verdi.

68' KALECİDE KALDI! Fenerbahçe'nin üçüncü bölgedeki kısa paslaşmalarının devamında İrfan, pasını ceza yayındaki Brown'a gönderdi. Brown, ceza alanının sol tarafındaki Vedat'ı bulup koşusuna devam etti. Vedat bekletmeden yeniden Brown'a oynadı. Ceza alanında topla buluşan Archie Brown, gelişine şutunu çekti ancak yakın köşeye giden topu kaleci Tobiasz kontrol etti.

46' Karşılaşmanın ikinci yarısı Gaziantep FK'nin santrasıyla başladı.

DEVRE! İlk yarıda uzatma süresi oynanmadı. Taraflar soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi.

45' KAFA VURUŞU DIŞARIDA! Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Maxim'in ceza alanı merkezine gönderdiği ortaya Arda Kızıldağ kafa vuruşunu yaptı. Top kalenin solundan az farkla dışarı çıktı.

41' ŞUT DIŞARIYA! Gaziantep FK gole yaklaştı... Ev sahibi ekipte kaleci Tobiasz'ın üçüncü bölgenin sağ taç çizgisine doğru havalandırdığı topa Brown müdahale edemedi. Bir anda boş alan bulan Sorescu, dribblingle sağ çaprazdan ceza alanına girdi. Altıpasın sağ gerisinde dar açıdan vuruşunu yaptı ancak top uzak direğin yanından dışarı çıktı.

38' İNANILMAZ BİR POZİSYON! Fenerbahçe gole çok yaklaştı... Üçüncü bölgenin sağ iç kısmında topla buluşan Greenwood, savunma arkasına sızan Kerem'e iyi bir ara pası gönderdi. Kerem, ceza alanına sağ taraftan girip pasını arka direkte bomboş durumdaki Guendouzi'ye çevirdi. Guendouzi, boş kaleye yakın mesafeden sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak top yandan dışarı çıktı.

34' ŞUT DIŞARIDA! Fenerbahçe gole yaklaştı... Konuk ekipte Kante'nin sol kenara yerden açtığı topu kontrol eden Brown, kontrolünün ardından altıpas sol tarafına doğru ortasını gönderdi. O bölgede Kerem havadaki topa tek dokunuşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kalenin sağından auta çıktı.

24' SON ANDA MÜDAHALE! Brown'dan önemli müdahale... Ev sahibi ekibin sol kanadında Kerim Çalhanoğlu topla buluşmasının ardından ceza alanı sağ tarafına koşu gösteren Sorescu'ya ortasını gönderdi. Sorescu altıpasın sağ çaprazında kontrolünü yaptı ve şutu için hazırlandı ancak kademede Archie Brown kayarak kritik bir müdahale yaptı ve tehlikeyi kornere uzaklaştırdı.

18' BİR KAFA! Fenerbahçe'nin üçüncü bölgenin sol tarafından kullandığı taç atışında Archie Brown, meşin yuvarlağı altıpas önüne havalandırdı. O bölgede hücuma katılan Skriniar, kafa vuruşunu yaptı. Kalenin üst kısmına giden top kaleci Tobiasz'ta kaldı.

16' YANDAN DIŞARIYA! Gaziantep FK kaleyi yokladı... Ev sahibi ekipte Maxim'in orta alandan gönderdiği pası üçüncü bölgenin sağ tarafında kontrol eden Sorescu, dribbling ile ceza sahasının sağ dışına kadar ilerledi. Ardından oyuncu sağ ayağıyla yerden uzak köşeye şutunu çekti. Top az farkla dışarı çıktı.

15' Gaziantep FK'de Maxim üçüncü bölgedeki baskısında topu kazanmasının ardından sağ taraftan ceza yayına doğru ilerledi. Ardından açı bulunca bir şut denedi ancak savunmadan seken topu Ederson kontrol etti.

12' Gaziantep FK geçiş hücumunda Kozlowski üçüncü bölgede topla buluştu ve dribbling ile ceza alanı dışına kadar ilerledi. Ardından ceza alanı sol tarafına koşu yapan Sorescu'ya doğru derinlemesine pasını aktardı ancak Sorescu meşin yuvarlağı oyun alanında tutamadı. Aut.

11' Köşe vuruşunda Maxim ortasını kale sahasına gönderdi. Kaleci Ederson çift yumrukla topu ceza alanından uzaklaştırdı.

7' Konuk ekipte Lukaku, ceza alanına yerden gönderilen topu sırtı dönük halde kontrol edip pasını sağ çaprazdaki Greenwood'a aktardı. Mason Greenwood kontrolünün ardından sağ ayağıyla bir şut denedi ancak savunma araya girdi ve topu kornere uzaklaştırdı.

4' Fenerbahçe'de Mert Müldür, kendi yarı alanından uzun mesafeli pasını üçüncü bölgede savunma arkası koşusu gösteren Lukaku'ya doğru gönderdi. Ceza alanına seken topu kaleci Tobiasz kontrol etti.

1' İlk düdük çaldı, maça Fenerbahçe başladı.

Gaziantep FK - Fenerbahçe ilk 11'ler

Gaziantep FK: Tobiasz, Perez, Arda, Abena, Kerim, Meleke, Sorescu, Gidado, Maxim, Kozlowski, Halil.

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Ake, Brown, Kante İsmail, Guendouzi, Kerem, Greenwood, Lukaku