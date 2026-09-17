Feci kazada Cansu öğretmen hayatını kaybetti, 3 aylık bebeği yaralı
Bartın'ın Amasra ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarparak devrilmesi sonucu yaralanan müzik öğretmeni Cansu K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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Dün akşam saatlerinde H.Ç.K. (73) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarparak devrildi.
Kazada sürücü H.Ç.K, gelini Cansu K. (35) ve 3 aylık torunu U.M.K. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Cansu K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaralı bebek U.M.K. ise Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Cansu K'nin Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar beldesindeki Abdullah Güpgüpoğlu Ortaokulu'nda müzik öğretmeni olarak görev yaptığı, cenazesinin memleketi Karabük'te toprağa verileceği öğrenildi.