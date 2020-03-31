Fahriye Evcen Instagram'dan el dansını paylaştı sosyal medyaya damga vurdu

Geçtiğimiz günlerde kendisi gibi oyuncu olan eşi Burak Özçivit ile beraber sosyal medya hesaplarından yayımladıkları 'Hayat eve sığar, evde kal' projesi kapsamında paylaşım yapan ikiliden Fahriye Evcen, yeni paylaşımıyla da sosyal medyada konuşuldu.