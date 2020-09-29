Fahriye Evcen Instagram'da paylaştı iki saatte yarım milyon beğeni aldı
Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı fotoğrafıyla iki saat içinde 500 binin üzerinde beğeni aldı.
Burak Özçivit ile evliliğin ardından oğlu Karan'ı kucağına almasıyla televizyon ekranlarından uzak kalan ve hayranları tarafından oldukça özlenen Fahriye Evcen, sosyal medyayı salladı.
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Sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı poza, yaklaşık iki saat içinde 550 binden fazla beğeni geldi. Verdiği kilolarla dikkat çeken Fahriye Evcen'e kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.
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Fahriye Evcen'nin gönderisine eşi Burak Özçivit'in de emoji koyması dikkatlerden kaçmadı.
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Öte yandan Burak Özçivit, ''Bizim evin halleri'' diyerek kucağında oğlu Karanın olduğu ve eşi Fahriye Evcen'e sarıldığı anları geçtiğimiz gün Instagram hesabından paylaştı.
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