Ezgi Çeken katil mi mağdur mu?

Ezgi Çeken gencecik bir kadın, cinayet işledi, işlemek zorunda kaldı. Eski eşini Çatalca’da öldürdü.

Öldürmekten başka çaresi kalmamıştı.

Boşanma davası açtığı eşi tarafından ölümle tehdit ediliyordu.

Önceki gün babasının evine kadar takip edildi.

Babası ile eski eşi tartışmaya başladı, silahlar çekildi, yere düşen silahı alan Ezgi tek el ateş etti.

Ezgi çıkarıldığı mahkemede “Elime ilk defa silah aldım. Ateş etmeseydim Sezgin (eski eş) babamı vuracaktı” dedi.

Meşru müdafaaya rağmen ceza evine gönderildi.

Ezgi Çeken henüz 25 yaşında,

4 yıl önce bir evlilik yapıyor,

Çocukları dünya ya geliyor,

Evlilikleri maddi sıkıntılar içinde geçiyor,

Üstüne koca dayağı başlıyor,

Hamileyken baba evine dönüyor,

Çocuk olunca eşiyle tekrardan barışıyor,

Ezgi’nin babası ev tutuyor, evi dayayıp döşüyor kızı ve torunu mutlu olsun diye…

Baba Kemal Arık damadına işte buluyor,

Kısa bir süre sükûnet sağlanıyor,

Sezgin Çeken ıslah olmuyor,

Ezgi evladını emzirirken bile şiddet görüyor,

Ezgi’nin tüm parasını elinden alıyor,

Yetmiyor ona babalık yapan kayınpederini Kemal Arık’ı tartaklıyor.

Yetti mi, yetmez üstüne kayınvalidesini dövüyor.

Ezgi ikinci defa boşanma kararı alıyor.

Sezgin çocuğumu parka götüreceğim diye alıp kendi evine götürüyor.

Sarhoş olmuş bir şekilde Ezgi’yi arıyor. Ezgi’ye ağır hakaretlerde bulunuyor.

Kolluk kuvvetleriyle eve gidilip çocuk alınıyor. Sezgin jandarmaların yanında Ezgi’yi darp ediyor. Bu esnada bir jandarmada yaralanıyor.

Ezgi sürekli takip ediliyor. “Sürtük, kaşar, o….pu seni Bergen’e benzeteceğim” diye tehdit ediyor.

Ezgi sayısız kere şikâyette bulunuyor.

Artık ölmeye karar veriyor, intihar ediyor, kurtarılıyor.

Ezgi çalışmak için iş baş vurusunda bulunuyor. “Katliam yaşatırım” diye tehdit ediyor.

Ezgi tekrar karakola gidiyor, şikâyette bulunuyor.

Koruma kararı olduğu halde Sezgin bunları yapıyor.

Sezgin elini kolunu sallayarak Ezgi’nin babasının evine gidiyor.

Kayınpederine “Bizi neden ayırıyorsun, yuvamızı neden yıkıyorsun” dedi.

Kayınpederi Kemal Arık, “Evliliği bitiren sensin. Kızım boşanmak istiyor. Bitsin bu evlilik” dedi.

Sezgin, “Benim evliliğimi kimse bitiremez. Kan gölüne çeviririm burayı. Kızının görüntüleri var elimde, kızın o…pu “dedi.

Kemal Arık bu sözler üzerine kömürlüğe gitti, silahla döndü, havaya birkaç el ateş edip “Git buradan, uyarıyorum seni “dedi.

Sezgi, Kemal Arık’a küfrederek üstüne yürüyüp saldırmaya başlıyor. Ezgi KADES uygulamasına basıyor, yere düşen silahı alıp Sezgin’e arkadan tek el ateş ediyor.

Eline ilk defa silah alan kadının amacı kavgayı bitirmek ve babasını korumaktan başka ne olabilirdi?

Mahkeme: Ezgi’yi “meşru müdafaa kapsamında eşini kasten öldürmekten” tutukladı.

Sezgin Çeken ’in yaptığı çirkinliklerin, yanlışların bedeli tabi ki ölüm, öldürmek olmamalıydı

Ancak Ezgi ne yapmalıydı?

Babasının dövülmesini mi belki de o silahla vurulup ölmesini mi izlemeliydi?

Eski eşin Ezgi’ye ve babasına sıkmasını mı?

Ezgi babası ve kendi yaşam hakkını savundu!

Koruma kararı olduğu halde;

Sürekli takip edilen,

Sürekli taciz edilen,

Küfredilen, aşağılanan,

Namusuna dil uzatılan,

Çalışmasına izin verilmeyen,

Çocuğuyla tehdit edilen Ezgi ne yapmalıydı?