Eve gelmen lazım camiye haramdır

Bu coğrafyanın insanı evvelden beri yardım etmeyi, paylaşmayı elindekini ikram etmeyi, misafire sofrasında yer açmayı görev bilir. Çünkü bu güzel hasletler bizlerin genlerinde var.

Yapılan paylaşım, verici olmak, fedakarlık yapma gücü oldukça kıymetli

Fakat bizim sahip olduğumuz imkanlar, maddi gücümüz sınırlıysa, sadece kendi evladımızı tedavi edecek durumdaysak,

Aldığımız maaşla kıt kanaat geçiniyor, yarı aç yarı toksak. Çocuğumuzu hayata tutundurmaya çalışıyorsak, hatta bazı ilaçlarını almaya gücümüz yetmiyorsa, alması gereken tedavi gerektiği gibi aldırılamıyorsa...

Bütün bu zorlukları yaşarken başka bir uzaktan akrabanın çocuğunun da ileri düzey hasta olduğunu, ev sahibinin evden attığını, işşiz ve evsiz kaldıkları haberini aldığınızda ne yaparsınız?

Öz evladınızı tam anlamıyla tedavi ettiremezken, uzaktan akrabanın çocuğunu tedavi ettirmeye mi çalışırsınız?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze’deki kanser hastalarının tedavi için Türkiye’ye getirileceğine dair bir açıklama yaptı.

Tabi ki zor durumda olana destek vermek gerekir, bu insana yakışandır.

Türkiye’deki sağlık sektörü, doktorların yükü, mesai saatlerinin yoğunluğu, çalışma ve maaş performansı arasındaki makas gibi pek çok mayınlı alan varken,

Ahmet Davutoğlu’nun öngörüsüyle içine çekildiğimiz Suriye sorunu ve bu sorunun sonucu olarak milyonlarca Suriye’linin maddi yükü varken,

Bu yükün altında ezilerek çalışan SGK daha ne kadar direnebilir iflas etmemek için,

Bizim insanımız sağlık hizmetine erişmekte her geçen gün zorlanıyorsa,

Hastanelerden randevu aylar sonrasına veriliyorsa,

Kanser hastalarına dahi yeterli özen gösterilemiyorken,

Ağır kanser vakalarında bile ilaca ulaşımda kolaylık söz konusu değilken,

Kanser hastalarına akıllı ilaç denilen ilaçlarla yapılan tedaviler iyice sınırlandırılmışken,

Akıllı ilaç tedavisini uygun gören komisyon kararı varken bile maddi yetersizlikten dolayı ilaç temin edilemeyen hastalar bile akıllı ilaçtan mahrum bırakılıyorken ya da bırakılmak zorundayken,

Bu ülkenin öz vatandaşı bu zorlukları yaşarken Gazze’den hasta getirilmesi ne kadar doğru ki?

Varsa böyle bir imkan, bütçe, para bizim hastalarımıza harcansın öncelikli olarak.

Tabi ki imkanlar ölçüsünde oradaki hastalara ve hastanelere destek verilmeli ama eve lazım gelen camiye haramdır sözü unutulmadan.

Ölen Filistinliler Değil Dünya İnsanlığı

“Türkiye yüz binlerce Filistinli’yi getirecek” propagandası yaygara edilerek yapılıyor. Gazze’de öldürülen 10 binden fazla insan var. Çocuklar ve kadınlar katlediliyor. Dünya insanlığının umurunda değil. Sessizlik hakim.

Türkiye, Filistinlileri getirecek iddiası maksatlı. Bilinçli bir amaca hizmet ediyor. Türkiye’nin 7 Ekim’den bu yana çözüm arayışına olumlu cevaplar verilmiyor.

Ayrıca Türkiye Filistin’lilerin, Filistin’de kalmasını istiyor. Gazze’lilerin Gazze’den çıkarılmaması için çalışıyor. Gazze’yi boşaltıp, Filistinlileri Sina Çölü’ne sürmek, Ürdün’e göndermek İsrail’in planları arasında.

Bu önerilere Mısır Devlet Başkanı Sisi, karşı çıktı. Böyle bir durumda yaşanan savaşın Mısır’a sıçramasına neden olacağını savundu.

Ürdün Başbakanı Khasawneh, “Ürdün, Filistinlilere yönelik sürgün girişimini savaş ilanı sayacaktır” diye sert bir açıklama yaptı.

Filistinlilerin Gazze’den çıkarılması büyük bir mülteci sorununu da beraberinde getirir.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’la görüşmesinde bunu net bir şekilde ifade ediyor. Gazze’nin kuzey ve güney diye ikiye bölünmesine ve Gazzelilerin yerlerinden edilmesine karşı olduğumuzu ifade ediyor.

İsrail’e dur demek varken

Filistinlilere olduğun yerde kal demek …