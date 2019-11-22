Esra Erol'da Melahat'in DNA sonuçları açıklandı! Çocuklar Ramazan'dan mı?

DNA testi sonucuna göre; Melahat ve Ramazan B.’nin 2 yaşındaki çocuğunun biyolojik babasının Ramazan B. olmadığı tespit edildi. Melahat B.’nin programa geldiğinde eşi Ramazan B.’den boşanıp çocukları için nafaka istediğini ve onlar uğruna her türlü yasal hakları kullanacağını belirtmesi üzerine böyle bir olayın yaşanması izleyenleri hayrete düşürmüştü.