Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yine ayrılık ünlü oyuncu senaryo gereği çıktı

Televizyon ekranların en uzun soluklu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 157. bölümüyle yayımlandı. EDHO'nun son bölümünde yine heyecan doruktaydı. Bicolar ile Çakırbeyliler arasındaki savaş kızıştı. Yasemin'i kullanarak Boran'a tuzak kuruldu.