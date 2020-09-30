Eski Bakan ne demek istedi?

Devlet eski Bakanı Faruk Çelik, 2017'de kabine dışı kalmasının ardından Bursa'da da eş zamanlı gerçekleşen "değişim" adı altındaki yeni teşkilat yapılanmasında "eskiler"in kaderini paylaştı ve yok sayıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Artvin ile Şanlıurfa'ya giderken, Bursa'ya gelirken kendisini davet ettiği halde, ne hikmetse Bursa'nın teşkilat yöneticileri 3 yıldır hiçbir parti içi organizasyona, buna genel ve yereldeki seçimler dahil - davet etme nezaketini göstermediler.

Hatırladığım kadarıyla, bir kere 3 Kasım 2018'de İl Danışma Meclisine davet edildi. En önde oturmasına rağmen davetliler içinde ismi anons edilmedi. "Unutuldu" dendi, hadi ikinci etapta ismi okundu bu sefer de herkes konuşurken, kendisine partililere selamlama fırsatı verilmemesi, o gün ve sonrasında hem teşkilatta, hem de kamuoyunda "büyük ayıp "olarak değerlendirilmişti.

Kaldı ki, yol arkadaşı olarak her daim Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye bağlılığından kimsenin şüphesinin olmadığı, partiye, kente, ülkeye emeği geçmiş devlet adamlığındaki bir ismin, bu Faruk Çelik olur veya bir başka biri Cumhurbaşkanı ile görüşürken, burada AK Parti yönetiminin yok sayması "vefasızlıktı" ama önemli değil, neticede teşkilat ve halkla olan bağı her daim devam ediyor...

İşte "ne oldu, nasıl oldu?" bilinmez ama, AK Parti'nin son 20 gündür iki etkinliğine özel olarak davet edildiğini hep birlikte görüyoruz. Bunlardan biri sadece Bursa'nın değil, ülkenin tarihi değerlerini yaşatma anlamında büyük yatırımlardan olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğinde gerçekleştirilen Hanlar Bölgesi ile Çekirge Çelik Palas Otel arkasındaki metruk binaların dönüştürülmesi projelerinin temel atma töreni idi, diğeri de Gürsu ilçe Kongresi.

****

Bakan Çelik, uzun süre sonra ilk defa partililerinin karşısında kürsüde konuştu. Hem de öyle güzel konuştu ki, dış ve iç siyasete yönelik verdiği önemli açıklayıcı değerlendirmelerle beraber, AK Parti teşkilatlarına yönelik uyarı niteliğindeki ince mesajları da öyle bir ustalıkla verdi ki, adeta partililerin hislerine tercüman oldu. Zaten Bakan Çelik'in kürsü hakimiyeti ve hatipliğine diyecek yok.Teşkilat ve saha adamı olmanın hakkını verdi. İşte o mesajları:

****

Bakan Çelik, "Bizi 19 yıldır iktidarda tutan özellikler vardır. Birincisi milletle hemhal olmak, ikincisi gece gündüz çalışmak, üçüncüsü de istişare kültürünü uygulamak.Vatandaşın derdiyle dertlenen insanlarız" sözleriyle;

"Milletin derdiyle dertlenin, onların ayağına gidin. Sorunlarını çözmek için gece gündüz çalışın, karar vereceğiniz zaman ortak akıl ve istişare ile hareket edin" uyarısında bulundu.

"İstişareden uzak duran siyaset düz ovada yolunu kaybeder, İstişarenin girmediği Meclis'e fitne girer."!sözleriyle bu istişare kültüründen uzaklaşıyorsunuz aman ha dikkat demek istedi.

"Zaman duygusal ve şahsi düşüncelerle hareket etmek zamanı değil." sözleriyle şahsi düşünceler ve hareketler yerine iktidar mensubu olmanın sorumluluğunda hareket edin demek istedi.

"Şair diyor ki, fikirde birlik kar etmez, harekette birlik olmadıktan sonra. Fikirde bir ve beraberiz ne kadar güzel, aslolan harekette kol kola girebiliyor muyuz?Aynı fikrin, aynı davanın insanları olarak Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın arkasında kol kola, birlikte hareket edip yürüyebiliyor muyuz?" diyerek birlik ve beraberlik uyarısında bulundu.

"Arkadaşlar istikamet doğru. Şimdi problem ne biliyor musunuz? Doğru olan istikamete giderken o yükü çekecek insanlara ihtiyaç var,teşkilat işte onun için önemli. Teşkilat adamı olmak onun için önemli" sözleriyle, yükün tamamını yerelde belediye başkanlarına, milletvekillerine, genelde de Cumhurbaşkanının omuzlarına yüklemenin doğru olmadığını belirtip, teşkilatın hep birlikte kol kola doğru istikamete yönelmesi halinde Türkiye'nin istikrarının bozulmayacağını anlatmak istedi.

"Bir önemli insan var bir de değerli insan. Önemli insan makamdan, imkanlardan güç alır. Değerli insan şahsiyetinden, birikiminden ve değerlerinden güç alır. Önemli insan genellikle sonuçlar ortaya çıkınca konuşur. Değerli insan baskı altında zor şartlar altında tercihlerini yapar. Önemli insan imkanlar elden gidince kaybolur. Ama değerli insan imkanlar elden gidince de iz bırakandır. " sözleriyle de yönetim kademelerine makamdan güç alacak değil o makama güç katacak insanlara göre görevlendirme yapılması gerektiği uyarısında bulundu.

Bakan Çelik son olarak;

"Herkesin derdi AK Parti'den bir şeyler koparmak. Buradan koparırlarsa var olacaklar.İşte burada çok dikkatli olmamız gerekiyor. Pirince bakacağız içinde siyah taşlar var ayıklaması kolay. Ama içinde tehlikeli olan beyaz taşlardır, dişinizi kıracak olanlar bunlar. Şimdi siyah taşları ayıklarken sakın ha kaşıkla ayıklamayın, kaşıkla pirinçler de gider. Siyahları ayıklarken o beyaz taşları da incelikle ayıklayacaksınız.Kaybedecek bir kişimiz yok. Bu zor dönemde herkesi kucaklayan, kol kola girmiş yanlış ve fitne fücur sokmak isteyenlerden uzaklaşmış teşkilat yapısıyla yol almalıyız" sözleriyle de;

" Dar kapsamda adam kayırmacılık anlayışıyla politika yapmayın, kimseyi küstürmeyin, emeği geçmişleri dışlamayın, kırmayın, bizim kaybedecek bir tane bile üyemiz, teşkilat mensubu arkadaşımız, seçmenimiz yok." demek istedi.

Bilmem anlatabildi mi?